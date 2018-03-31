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Москва, 31 марта. Заместитель главы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров призвал направить Великобритании ноту протеста в связи с обыском российского самолета в лондонском аэропорту Хитроу.

По его словам, Соединенное Королевство пытается «сыграть на нервах», а обыск воздушного судна стал очередной провокацией Лондона. Джабаров подчеркнул, что Великобритания грубо нарушила свои международные обязательства.

«Россия должна направить ноту протеста Великобритании из-за обыска российского самолета без конкретных оснований, без присутствия членов экипажа и представителей авиакомпании РФ. Российский самолет является территорией РФ, и подобная практика — нарушение всех международных норм и правил», — цитирует РИА Новости.

Ранее в Скотланд-Ярде заявили, что не проводили обыск на борту российского самолета в Хитроу.

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