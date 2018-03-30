Трамп и Эрдоган обсудили ситуацию в Ираке и Сирии

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Вашингтон, 30 марта. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган обсудили ситуацию, сложившуюся в Сирийской Арабской Республике и в Ираке. О телефонной беседе сообщил источник турецкой стороны.

Отмечается, что оба политика подтвердили союзнические отношения, а также выразили готовность бороться с международным терроризмом.

«Два лидера провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили последнее развитие ситуации в Сирии и Ираке, борьбу с терроризмом, подтвердили дух союзнических отношений между США и Турцией», — цитирует РИА Новости.

Следует отметить, что отношения Вашингтона и Анкары заметно ухудшились в связи с поддержкой, которую американцы оказывают курдам на северо-западе Сирии. Реджеп Эрдоган неоднократно заявлял, что такие действия угрожают национальной безопасности Турции, — напоминает Газета.ru.

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