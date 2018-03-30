Совет по правам человека представит отчет по выборам президента России
Москва, 30 марта. Совет по правам человека (СПЧ) планирует представить доклад, посвященный результатам выборов президента Российской Федерации. Об этом сообщил сопредседатель рабочей группы СПЧ Игорь Борисов.
«Думаю, что в течение апреля мы пройдем все процедуры по подготовке доклада и вынесем его на рассмотрение президента», — отметил Борисов.
Он отметил, что в докладе найдут отражение действия украинских властей, которые воспрепятствовали голосованию российских граждан на Украине во время выборов президента РФ.
«Мы обеспокоены тем, что есть пробел в рамках полномочий государства по организации голосования за пределами страны, без должного внимания этот вопрос в стадии международной структуры, в первую очередь, речь идет об ОБСЕ, — цитирует РИА Новости.
Ранее в ОБСЕ пообещали помочь с обеспечением выборов президента России на Украине. Об этом писала Газета.ru.