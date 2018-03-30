Совет по правам человека представит отчет по выборам президента России

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Москва, 30 марта. Совет по правам человека (СПЧ) планирует представить доклад, посвященный результатам выборов президента Российской Федерации. Об этом сообщил сопредседатель рабочей группы СПЧ Игорь Борисов.

«Думаю, что в течение апреля мы пройдем все процедуры по подготовке доклада и вынесем его на рассмотрение президента», — отметил Борисов.

Он отметил, что в докладе найдут отражение действия украинских властей, которые воспрепятствовали голосованию российских граждан на Украине во время выборов президента РФ.

«Мы обеспокоены тем, что есть пробел в рамках полномочий государства по организации голосования за пределами страны, без должного внимания этот вопрос в стадии международной структуры, в первую очередь, речь идет об ОБСЕ, — цитирует РИА Новости.

Ранее в ОБСЕ пообещали помочь с обеспечением выборов президента России на Украине. Об этом писала Газета.ru.

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