Не менее шести боевиков ИГИЛ уничтожены в результате авиаудара в Афганистане

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Кабул, 30 марта. Не менее шести боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 уничтожены в результате удара американского беспилотного летательного аппарата в провинции Кунар на востоке Афганистана. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что авиаудар по укрытиям ИГИЛ1 был нанесен в среду. Достоверно известно о ликвидации шести боевиков.

«Среди убитых числятся по меньшей мере два полевых командира террористической организации», — указывает ТАСС.

Накануне RT сообщало о значительном увеличении авиапарка Соединенных Штатов Америки и союзников Вашингтон по Североатлантическому альянсу в Афганистане.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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