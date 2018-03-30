Не менее шести боевиков ИГИЛ уничтожены в результате авиаудара в Афганистане
В закладки
Кабул, 30 марта. Не менее шести боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 уничтожены в результате удара американского беспилотного летательного аппарата в провинции Кунар на востоке Афганистана. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что авиаудар по укрытиям ИГИЛ1 был нанесен в среду. Достоверно известно о ликвидации шести боевиков.
«Среди убитых числятся по меньшей мере два полевых командира террористической организации», — указывает ТАСС.
Накануне RT сообщало о значительном увеличении авиапарка Соединенных Штатов Америки и союзников Вашингтон по Североатлантическому альянсу в Афганистане.
1 Организация запрещена на территории РФ.
Включить уведомления в Вк