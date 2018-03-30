Сирия: Эрдоган заявил о начале военной операции по зачистке курдов на севере САР
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Анкара, 30 марта. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о начале операции в районах Кобани и Рас-эль-Айн Сирийской Арабской Республики по зачистке отрядов самообороны курдов. Об этом сообщает «Аль-Арабия».
Эрдоган подчеркнул, что турецкие вооруженные силы не намерены причинять ущерб силам международной коалиции, однако Анкара не намерена мириться со свободным передвижением боевиков.
Кроме того, турецкий лидер выразил сожаление в связи с предложением Франции поддержать отряды самообороны курдов на севере Сирийской Арабской Республики.
Накануне RT анализировала, почему Париж усиливает военное присутствие в Сирии.
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