В Крыму объявлен тендер на строительство индустриального парка «Феодосия»

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Симферополь, 30 марта. В Крыму объявили тендер на строительство индустриального парка «Феодосия». Проект по созданию индустриальных парков реализуется в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года». Начальная цена контракта составляет 1,256 миллиарда рублей. Подрядчик будет выбран в конце апреля по итогам электронного аукциона.

«Окончание работ – до 31 августа 2020 года. Срок ввода объекта в эксплуатацию – до 1 декабря 2020 года», — говорится в заявке, размещенной на портале госзакупок.

Согласно проекту, на территории индустриального парка появятся логистический парк с зоной оптово-розничной торговли, заводы по переработке фруктов и изготовлению мороженого, склады для хранения сельхозпродукции, промышленные предприятия и другие производства.

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