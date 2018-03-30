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Дамаск, 30 марта. Причиной новой волны антироссийской риторики Запада послужил успех российских военных в пригороде Дамаска Восточная Гута в Сирии. Такого мнения придерживаются сирийские аналитики издания Shaam Times.

Отмечается, что в Восточной Гуте сирийской армии при поддержке РФ удалось пресечь возможные провокации с использованием химического оружия, после которых коалиция планировала атаковать правительственные войска.

Кроме того, САА при поддержке России разгромили боевиков, которых на протяжении длительного времени готовили западные спецслужбы. Shaam Times подчеркивает, что «дело Скрипаля» является реакцией на неудачи союзников США по международной коалиции в Сирии, — пишет ФБА «Экономика сегодня».

Ранее стало известно о продлении антироссийских санкций по решению американского президента Дональда Трампа. Об этом писала Газета.ru.

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