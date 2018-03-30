Сирия: более 500 беженцев вернулись домой на протяжении минувших суток

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Дамаск, 30 марта. Более 500 мирных жителей вернулись в свои дома в Сирийской Арабской Республике на протяжении минувших суток. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

Он уточнил, что 440 беженцев вернулись в свои дома в провинции Дейр-Эз-Зор, а еще 119 – в провинции Хомс.

По словам Евтушенко, улучшение гуманитарной ситуации в САР и оказание необходимой медицинской помощи населению является одной из ключевых задач Центра примирения РФ.

«Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни в сирийских провинциях способствует возвращению людей к местам прежнего проживания, — заключил представитель Центра примирения РФ.

Ранее сообщалось об уничтожении пяти террористов запрещенной в России организации «Исламское государство»1 сирийскими правительственными войсками.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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