Посольство РФ обеспокоено киберугрозами Лондона в адрес России

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Лондон, 30 марта. Посольство РФ в Лондоне обеспокоено отсутствием объяснений со стороны МИД Великобритании относительно угроз со стороны некоторых британских парламентариев о применении «наступательного киберпотенциала» против России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя посольства России в Великобритании.

В ведомстве напомнили, что еще 13 марта направили в британский МИД ноту с просьбой пояснить официальную позицию Лондона по факту прозвучавших угроз, которые по сути являются боевыми действиями против России в киберпространстве.

«К сожалению, до сих пор ответ нами не получен. Это приводит к заключению о неспособности правительства Великобритании дезавуировать агрессивные призывы. О причинах мы судить не беремся, но в любом случае эта ситуация вызывает глубокую обеспокоенность», — сказал представитель посольства.

Ранее на заседаниях британского парламента 12 и 14 марта, в ходе которых обсуждался инцидент в Солсбери, некоторые парламентарии призывали правительство применить в отношении России «наступательный киберпотенциал» Великобритании.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что «ответственность за отравление Скрипаля, вероятнее всего, лежит на России», после чего Лондон выслал из страны 23 российских дипломатов.

Россия опровергает обвинения Великобритании, а также требует предоставить материалы расследования и образцы вещества, которым были отравлены Скрипали. Однако Лондон отказывается предоставить доступ к материалам под различными предлогами.

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