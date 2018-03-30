Сирия: военные РФ зафиксировали нарушения перемирия в провинциях Алеппо, Латакия, Дамаск и Даръа

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Москва, 30 марта. За минувшие сутки российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии зафиксировал несколько нарушений режима прекращения огня в провинциях Алеппо, Латакия, Дамаск и Даръа. Об этом сообщил начальник российского Центра по примирению генерал-майор Юрий Евтушенко.

«Несмотря на установление на всей территории Сирии режима прекращения боевых действий, совместным иранско-российско-турецким Координационным центром в течение суток продолжали фиксироваться отдельные случаи нарушений в провинциях Алеппо, Латакия, Дамаск и Деръа», — сказал Евтушенко.

Он также добавил, что в течение дня российские военные оказали гуманитарную помощь жителям населенного пункта Расм-Эль-Азбд, который расположен в провинции Алеппо. Российские военные доставили мирным жителям 1 тонну свежего хлеба, а также доставили питьевую воду в населенный пункт Мазлум в провинции Дейр-эз-Зор.

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