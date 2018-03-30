Сирия: семь тысяч беженцев за сутки покинули Восточную Гуту через гумкоридор «Арбил»

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Дамаск, 30 марта. За минувшие сутки более семи тысяч мирных жителей Сирии покинули Восточную Гуту через гуманитарный коридор «Арбил». Об этом сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

Он пояснил, что для увеличения пропускной способности гуманитарного коридора в Восточной Гуте российской стороной при поддержке правительства Сирии был открыт дополнительный пункта пропуска.

«Вчера через гуманитарный коридор «Арбил» вышли 7 003 человека», — сказал Евтушенко.

Накануне стало известно, что после начала гуманитарной операции в Сирии почти 25 тысяч сирийских боевиков и членов их семей покинули населенные пункты Арбил, Джобар, Айн-Тарма и Замалка.

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