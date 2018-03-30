Сирия: семь тысяч беженцев за сутки покинули Восточную Гуту через гумкоридор «Арбил»
Дамаск, 30 марта. За минувшие сутки более семи тысяч мирных жителей Сирии покинули Восточную Гуту через гуманитарный коридор «Арбил». Об этом сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.
Он пояснил, что для увеличения пропускной способности гуманитарного коридора в Восточной Гуте российской стороной при поддержке правительства Сирии был открыт дополнительный пункта пропуска.
«Вчера через гуманитарный коридор «Арбил» вышли 7 003 человека», — сказал Евтушенко.
Накануне стало известно, что после начала гуманитарной операции в Сирии почти 25 тысяч сирийских боевиков и членов их семей покинули населенные пункты Арбил, Джобар, Айн-Тарма и Замалка.