Больше 29 тыс. человек покинули сирийскую Думу с конца февраля — Центр примирения

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Дамаск, 30 марта. Не менее 29,1 тыс. человек покинули сирийскую Думу по гуманитарному коридору с 28 февраля, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии. Только за сегодняшний день город покинули 607 мирных жителей.

«Для жителей населенного пункта Дума продолжает работу гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе населенного пункта Мухайям Аль-Вафедин. Здесь развернуты все необходимые элементы инфраструктуры для оказания им помощи», — сообщает в Facebook министерство обороны РФ со ссылкой на центр примирения.

Сообщается также, что благодаря гуманитарным паузам из Восточной Гуты (пригород Дамаска) удалось вывести 143,8 тыс. человек. Местным жителям оказывают медицинскую помощь и предоставляют предметы первой необходимости.

Напомним, что российский Центр примирения неоднократно обращал внимание мировой общественности на боевиков в Восточной Гуте, которые обстреливают из минометов жилые кварталы Дамаска и гуманитарные коридоры.

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