Около 32 тысяч боевиков выведены из четырех населенных пунктов Восточной Гуты в Сирии

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Москва, 30 марта. Около 32 тысяч боевиков выведены из населенных пунктов Арбил, Джаубар, Айн-Терма и Замалька Восточной Гуты в Сирии за время гуманитарной операции. Об этом сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон в САР.

«Всего с начала гуманитарной операции к исходу прошедших суток из населенных пунктов Арбил, Джаубар, Айн-Терма и Замалька выведено 31 915 боевиков и членов их семей», — говорится в сообщении.

Всех боевиков в сопровождении медиков Сирийского Арабского Красного Полумесяца и российской военной полиции доставляют в провинцию Идлиб.

Кроме того, гуманитарный коридор в районе населенного пункта Мухайям аль-Вафедин действует для выхода мирных жителей Думы.

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