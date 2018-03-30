«Фейки увели нас в сторону»: кемеровчанин Востриков рассказал, как искали несуществующих жертв

В закладки

Кемерово, 30 марта. Житель Кемерово Игорь Востриков, который потерял в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» жену, сестру и троих детей, рассказал, как блогеры с помощью фейков пытались сбить с толку обезумевших от горя родственников погибших.

По словам мужчины, люди, распространявшие в соцсетях слухи о «сотнях жертв», пытались устроить настоящий бунт в Кузбассе.

«Нас конкретно разогревали, нами манипулировали и пытались на нашем горе произвести Майдан. Направили нас по ложному следу. Мы, горем убитые, просто рассвирепели в какой-то момент. Нас увели в сторону, и мы искали несуществующих жертв», — отметил Востриков.

Он также подчеркнул, что у него нет никаких претензий к работе спасателей, которые проявили себя героями, передает Life.ru.

Напомним, что в результате пожара, который вспыхнул в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, погибли 64 человека, 41 из которых дети. По одной из версий, пожар устроил подросток, который поджег поролон в детской комнате, по другой — произошло замыкание проводки.

В настоящее время правоохранительные органы пытаются установить точную причину возгорания, а также выяснить, почему не сработала пожарная сигнализация и почему сотрудники торгового центра не организовали эвакуацию людей. На скамье подсудимых уже оказались охранник ТЦ, арендатор здания, а также сотрудник, который устанавливал систему экстренного оповещения.

При этом некоторые блогеры распространяли в Сети ложную информацию о том, что власти занижают число жертв, которых якобы насчитывается не одна сотня. Одним из таких блогеров оказался украинский пранкер Евгений Вольнов, против которого Следственный комитет РФ завел уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти или вражды». Следователи полагают, что таким образом украинец пытался ввести в заблуждение родственников погибших, подорвать доверие россиян к органам власти и дестабилизировать ситуацию в регионе. Российский суд уже распорядился заочно арестовать Вольнова, однако официальный представитель Службы безопасности Украины Елена Гитлянская заявила, что Киев не выдаст пранкера Москве.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.