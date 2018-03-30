Долг украинцев за коммунальные услуги в феврале составил около $1,4 млрд

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Киев, 30 марта. Задолженность граждан Украины за жилищно-коммунальные в феврале увеличился на 11,9%, или 36,8 миллиарда гривен, что составляет 1,38 миллиарда долларов США по курсу Национального банка. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

«На конец февраля 2018 года задолженность населения по оплате за поставки природного газа составила 16,4 миллиарда гривен (около 618 миллионов долларов), за централизованное отопление и снабжение горячей водой — 14,4 миллиарда гривен (около 542,4 миллиона долларов)», — отметил в пресс-службе ведомства.

В заявлении отмечается, что в феврале украинцы оплатили за ЖКХ 10,3 миллиарда гривен, что составляет 75% от начисленных величин.

Ранее сообщалось, что в апреле украинцы столкнутся с очередным резким повышением цен на газ. Повышение тарифов уже подтвердили в НАК «Нафтогазе».

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