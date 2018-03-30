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Украинский суд арестовал российское судно «Норд»
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    Украинский суд арестовал российское судно «Норд»

    21:36  30 Марта 2018
    2104

    Украинский суд арестовал российское судно «Норд»

    Киев, 30 марта. Украинский суд арестовал рыболовецкое судно «Норд» из Крыма, которое ранее было задержано украинскими пограничниками. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

    «Продолжаем работу по задержанному судну «Норд», в частности, сегодня судом удовлетворено ходатайство, которым на это судно нарушителя наложен арест», — написала Сарган в своем микроблоге Twitter.

    Напомним, 25 марта украинские пограничники задержали рыболовецкое судно «Норд» под флагом России в Азовском море. На борту находилось десять членов экипажа, которые являются гражданами России. При этом крымское управление ФСБ возбудило уголовное дело по статье 211 УК РФ «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава». Позднее МИД РФ потребовал от киевских властей возвращения задержанного российского рыболовного судна «Норд» и освобождения 10 членов экипажа.

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    Автор: Алексей Громов
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    #россия #киев #украина #крым #судно #норд
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