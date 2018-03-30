«Аэрофлот» выразил недоумение в связи с досмотром самолета А321 в Лондоне

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Москва, 30 марта. Досмотр самолета А321 в Лондоне окончен, сообщили в пресс-службе компании «Аэрофлот». Вылет воздушного судна в Москву запланирован на 21.30 по местному времени.

В авиакомпании заявили, что готовы к сотрудничеству с Лондоном, если они объяснят свои действия. В «Аэрофлоте» подчеркнули, что действия британской полиции не соответствуют мировой практике и выразили недоумение в связи с тем, что власти страны отказались объяснять цель и причину досмотра.

«Подобные действия со стороны представителей Великобритании абсолютно не соответствуют мировой практике проведения таких досмотров. В случае если британская сторона предоставит четкие обоснования и объяснения своим действиям, «Аэрофлот» готов к сотрудничеству и совместным действиям, в которых могут быть заинтересованы представители британских властей», — говорится в сообщении.

Напомним, полиция заставила бортпроводников покинуть самолет и провела досмотр российского самолета в Лондоне. При этом сотрудники Скотланд-Ярда заявили, что не проводили обыск на борту российского самолета Airbus лондонского аэропорта «Хитроу».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия британских властей очередной провокацией и связала из с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

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