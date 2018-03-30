Сирия: американские военные патрулируют линию фронта в провинции Алеппо
Дамаск, 30 марта. Американская моторизованная пехота патрулирует линию фронта в районе сирийского города Манбидж на северо-востоке провинции Алеппо, который находится под контролем поддерживаемых Пентагоном курдских «Отрядов народной самообороны » (YPG). Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar.
По данным агентства, американские военные патрулируют линию фронта в районе Манбиджа, чтобы не допустить столкновений между курдскими формированиями и подразделениями «Свободной сирийской армии», которых поддерживает Турция.
Pictures: #US motorized forces in #Syria patrol frontline with Turkish-backed rebels near #Manbij as tensions reach new level https://t.co/8XhgTdTOng #Turkey— Al-Masdar News (@TheArabSource) March 30, 2018
Накануне стало известно о гибели двух американских военнослужащих в районе Манбиджа. По данным пресс-службы международной коалиции во главе с США, двое американских военнослужащих погибли, еще пятеро получили ранения при взрыве самодельного взрывного устройства на северо-востоке провинции Алеппо в районе города Манбидж.