Сирия: американские военные патрулируют линию фронта в провинции Алеппо

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Дамаск, 30 марта. Американская моторизованная пехота патрулирует линию фронта в районе сирийского города Манбидж на северо-востоке провинции Алеппо, который находится под контролем поддерживаемых Пентагоном курдских «Отрядов народной самообороны » (YPG). Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar.

По данным агентства, американские военные патрулируют линию фронта в районе Манбиджа, чтобы не допустить столкновений между курдскими формированиями и подразделениями «Свободной сирийской армии», которых поддерживает Турция.

Накануне стало известно о гибели двух американских военнослужащих в районе Манбиджа. По данным пресс-службы международной коалиции во главе с США, двое американских военнослужащих погибли, еще пятеро получили ранения при взрыве самодельного взрывного устройства на северо-востоке провинции Алеппо в районе города Манбидж.

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