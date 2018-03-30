Скотланд-Ярд заявил, что не проводил обыск на борту российского самолета в Хитроу

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Лондон, 30 марта. Сотрудники Скотланд-Ярда не проводили обыск на борту российского самолета Airbus лондонского аэропорта Хитроу. Такое заявление сделал представитель столичной полиции Великобритании.

По словам источника, о ситуации с обыском на борту российского самолета в ведомстве узнали из СМИ. Однако Скотланд-Ярд не проводил каких-либо следственных действий в авиалайнере.

«Мы знаем о новостях в социальных медиа. Столичная полиция Лондона не проводит обыска на борту самолета Airbus, прибывшего из Москвы в Хитроу», — цитирует РИА Новости.

Накануне представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала обыск воздушного судна Airbus, следовавшего из Москвы в Лондон. Об этом сообщала Газета.ru.

Захарова отметила, что действия британских правоохранителей следует расценивать как попытку спасти свою репутацию в связи с делом Скрипаля.

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