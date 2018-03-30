Выход новой серии «Простоквашино» перенесли из-за трагедии в Кемерово

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Москва, 30 марта. Выпуск новой серии знаменитого мультфильма «Простоквашино», запланированный на 1 апреля, был перенесен из-за пожара в Кемерово, который унес жизни десятков людей. Об этом в пятницу заявил директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев.

«Новая серия выйдет 3 апреля. Мы перенесли дату в связи с трагическими событиями в Кемерове. Нам показалось неуместным выходить на этой неделе», — отметил он, выступая в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ожидается, что до 2020 года «Союзмультфильм», выпустит в эфир не менее 30 новых серий, в которых будет несколько изменен стиль рисовки.

Напомним, что в результате пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека, 41 из которых — дети. По одной из версий, пожар устроил подросток, который поджег поролон в детской комнате, по другой — произошло замыкание проводки. Правоохранительные органы в настоящий момент выясняют причину и обстоятельства трагедии. В частности, следователей интересует, почему не сработала пожарная тревога и почему персонал ТЦ не организовал эвакуацию.

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