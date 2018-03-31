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Сирия итоги за сутки на 31 марта 06.00: потери «Нусры» в Алеппо, завершен вывоз боевиков из Гуты в Идлиб
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    Сирия итоги за сутки на 31 марта 06.00: потери «Нусры» в Алеппо, завершен вывоз боевиков из Гуты в Идлиб

    6:00  31 Марта 2018
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    Завершен вывоз боевиков из Гуты в Идлиб

    Сирия, 31 марта. «Нусра»*** понесла потери в результате боев с «Тахрир Сурией» на западе Алеппо. Проамериканские отряды курдов вывозят оборудование и технику из Дейр-эз-Зора. САА эвакуировала боевиков из Восточной Гуты, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии провели боевые вылеты на юге провинции Идлиб.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: завершили эвакуацию боевиков из Восточной Гуты; подверглись атаке исламистов на востоке провинции Дамаск; предотвратили теракты в Гуте.

    Сирийская свободная армия** (ССА): исключила 52 боевика за мародерство в кантоне Африн в провинции Алеппо.

    «Тахрир Аш-Шам»: лишилась одного из главарей в результате боев с «Тахрир Сурией» на западе Алеппо; подверглась обстрелам САА к северу и к югу от Хамы; обстреляла здание колледжа на юге Алеппо.

    «Джейш Аль-Ислам»*****: продолжила перестрелки с САА в районе города Дума на северо-востоке от Дамаска; опровергла сообщения о соглашении с властями САР в Восточной Гуте.

    «Исламское государство»1: потеряло «спящую ячейку» иракской провинции Ниневия; подверглось обстрелам САА у города Ас-Суса вблизи границы с Ираком в Дейр-эз-Зоре.

    «Джебхат Тахрир Сурия»: утратила город  Бесратуна на западе провинции Алеппо.

    Курды: вывезли электрический генератор из населенного пункта Кишкиш в Дейр-эз-Зоре; понесли потери в результате взрыва бомбы на КПП к северо-западу от Алеппо.

    ВС Турции: открыли шоссе Азаз — Атме, пролегающее через территории Идлиба и Алеппо; провели разведывательные вылеты на севере Идлиба.

    Международная коалиция: потеряла двух бойцов в результате взрыва в районе Манбиджа на северо-востоке Алеппо.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    В минувшие сутки завершилась эвакуация боевиков вооруженной оппозиции, проводившейся в рамках соглашения между сирийскими властями и радикалами, оккупировавшими территории Восточной Гуты. Напомним, исламистам был обеспечен беспрепятственный выезд в Идлиб в обмен на добровольную сдачу позиций на северо-востоке от Дамаска. Об этом сообщало агентство новостей Al Masdar News. К вечеру в район населенных пунктов Айн-Тарма и Кафр Батна прибыл конвой с гуманитарной помощью от организации Красного Полумесяца.

    Стало известно, что правительственным силам безопасности удалось предотвратить множество терактов, которые намеревались организовать исламисты в Гуте. Согласно данным военных источников AMN, среди задержанных было шесть женщин, которые пытались пробраться в толпу мирных граждан с поясами смертников и сорвать перемирие.

    В первой половине дня продолжились боестолкновения между правительственными войсками и членами формирования «Джейш Аль-Ислам» в предместьях населенного пункта Дума. Артиллерия САА вела обстрел опорных пунктов джихадистов. Позднее в социальных сетях начали появляться сообщения о том, что противникам все же удалось достичь договоренности и прекратить столкновения при посредничестве представителей российского Центра по примирению враждующих сторон. Однако данные сведения не подтвердились.

    В районе Восточного Каламуна внезапно активизировались боевики антиправительственных группировок. Как передавал Twitter-канал (QalaatAlMudiq), джихадисты напали на КПП правительственных сил, в результате чего подразделения САР были вынуждены нанести ответные удары.

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    К западу от Алеппо продолжились ожесточенные столкновения между силами «Хайят Тахрир Аш-Шам» и «Джебхат Тахрир Сурии». Информационный портал Al Masdar News передавал, что исламисты «Тахрир Сурии» утратили город Бесратуна. В то же время разворачивались бои в районе населенного пункта Маклабес. Здесь, в свою очередь, понесли потери джихадисты «Джебхат Ан-Нусры»1. Так, сообщалось, что как минимум 12 боевиков, а также один из высокопоставленных лидеров группировки по прозвищу Абу Омар Дабек были убиты.

    В течение дня в провинции прогремело несколько взрывов. По данным оппозиционного интернет-портала EMC News Center, первое СВУ было активировано у контрольно-пропускного пункта Отрядов народной самообороны (YPG) северо-западнее столицы провинции. Это привело к гибели нескольких курдских радикалов. В результате детонации еще одной бомбы недалеко от Манбиджа были убиты двое военнослужащих международной коалиции во главе с США. Кроме того, еще пятеро солдат получили ранения. Местные активисты полагают, что ответственность за организацию взрывов лежит на террористах так называемых «спящих ячеек» «Исламского государства».

    Отряды Сирийской свободной армии (ССА), поддерживаемые Турцией, открыли трассу Азаз — Атме, пролегающую через территории Идлиба и Алеппо. Стало известно, что протурецкая бригада ССА «Джебхат Аш-Шамия» исключила из своих рядов 52 боевика, которые были замешаны в мародерстве в Африне.

    К вечеру возобновились обстрелы подконтрольных САА территорий со стороны джихадистов «Джебхат Ан-Нусры». Как передавал интернет-портал Jisr TV, боевики ударили по зданию колледжа на юге Алеппо.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

    Части Сирийской арабской армии (САА) вместе с проправительственными ополченческими отрядами возобновили контртеррористическую операцию, направленную на уничтожение подпольных групп ИГ1 в провинции Дейр-эз-Зор. По данным местного информационного портала DeirEzzor 24, правительственные войска открыли огонь по расположениям исламистов на окраине населенного пункта Ас-Суса, расположенного северо-восточнее Абу Кемаля. Несмотря на то, что Ас-Суса якобы полностью был зачищен проамериканскими Демократическими силами Сирии**** (SDF) в окрестностях города все еще базируются террористы. Большинство из них активизировались после переброски значительной части сил курдов в Алеппо.

    Поступали сообщения о том, что курдские формирования вывозят оборудование из Дейр-эз-Зора в Хасаку. Новостное агентство Euphrates Post передавало, что из населенного пункта Кишкиш был вывезен электрический генератор. Напомним, ранее курды также перевезли технику для нефтепереработки с территории месторождения «Аль-Омар». Таким образом, Соединенные Штаты продолжают захватывать сирийские энергоресурсы.

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — Идлиб

    На юге провинции возобновили боевые вылеты российские ВКС и ВВС Сирии. Как передавало новостное агентство Masar Press Net, военные самолеты союзников нанесли удары по опорным пунктам исламистов террористического альянса «Тахрир Аш-Шам» на окраинах населенных пунктов Харш, Накир, Аль-Хубейт и Абедин. Отмечалось, что воздушные атаки были проведены после получения точных разведданных.

    Между тем в городе Саракиб, оккупированном исламистами «Джебхат Ан-Нусры», прошли акции протеста. Мирное население вышло на улицы, потребовав боевиков покинуть населенный пункт. Жители поддерживают передачу Саракиба вооруженным силам Турции. Об этом сообщали турецкие военные источники в сети Twitter (markito0171) и (op_shield).

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    На севере Хамы на протяжении всего дня фиксировались ожесточенные перестрелки между силами вооруженной оппозиции и правительственной армией. Согласно информации оппозиционного интернет-портала EMC News Center, после провокационных ударов исламистов «Ан-Нусры» Сирийская арабская армия (САА) провела обстрелы укрепрайонов боевиков в окрестностях городов Аз-Закят и Аль-Латамина, с позиций которых был открыт огонь. Позднее также отмечались боестолкновения в районе населенных пунктов Ас-Сахр и Маркаба.

    Во второй половине дня вспыхнули вооруженные стычки южнее столицы провинции. Как передавало новостное агентство Masar Press Net, артиллерия САР вела огонь по укреплениям радикалов в предместьях населенного пункта Харб Нафса, расположенного на окраине так называемого Растанского котла. Информации о нанесенном боевикам уроне все еще не поступало.

    Ирак

    Карта военных действий — Ирак

    Вооруженные силы Ирака продолжили зачищать территории страны от подпольных формирований «Исламского государства». По данным информационного агентства Iraqi News, по меньшей мере четыре ИГИЛовца были задержаны в результате военной операции в Мосуле. Таким образом, несмотря на сообщения о полном уничтожении ИГИЛ1 в Ираке, некоторому количеству боевиков все еще удается скрываться в пустынных районах страны. Также поступили данные о том, что днем ранее не менее 13 террористов удалось арестовать к западу от Мосула.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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    Автор: Алексей Громов
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    #сша #сирия #алеппо #иг #дамаск #хама #вкс рф #игил #курды #ирак #дейр-эз-зор #новости сирии #идлиб #сса #джебхат ан-нусра
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