В закладки

Сирия, 30 марта. ССА** исключила 52 боевика за мародерство в кантоне Африн. «Джебхат Ан-Нусра»***1 нанесла удары по зданию колледжа на юге Алеппо. Красный Полумесяц доставил гумпомощь в Айн-Тарму и Кафр Батну в Восточной Гуте, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: доставили гумпомощь в населенные пункты Айн-Тарма и Кафр Батна в Восточной Гуте; открыли ответный огонь по позициям боевиков на юге Даръа.

Сирийская свободная армия (ССА): исключила из своих рядов 52 радикала за мародерство в кантоне Африн в провинции Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: обстреляла здание колледжа на юге города Алеппо; продолжает вести взаимные обстрелы с САА к северу от Хамы.

Международная коалиция: начала патрулировать территории на линии соприкосновения сил курдов и ССА на северо-востоке Алеппо; провела авианалеты вблизи Ракки, погибли мирные жители.

Провинция Дамаск

Как передает информационный портал Al Masdar News, в район Восточной Гуты прибыли грузовики с гуманитарной помощью от международного движения Красного Полумесяца. Автомобили с продовольствием и предметами первой необходимости, прибыли в населенные пункты Айн-Тарма и Кафр Батна, полностью зачищенные от исламистов вооруженной оппозиции. Согласно информации новостного агентства Al Masdar News, в Айн-Тарму и Кафр Батну также прибыла мобильная клиника, а также две машины скорой помощи. Медицинские специалисты предоставят квалифицированную медицинскую помощь всем нуждающимся. Напомним, ранее гуманитарная помощь также была распределена среди жителей населенных пунктов Джобар, Арбин и Замалка.

Провинция Алеппо

Новостное агентство Al Masdar News сообщает о том, что после взрыва, прогремевшего в районе Манбиджа, американские военнослужащие начали патрулировать территории на линии соприкосновения сил проамериканских курдских отрядов и протурецкой Сирийской свободной армии (ССА). Напомним, как минимум двое солдат международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, были убиты в результате детонации СВУ. Напомним, местные активисты утверждают, что бомба была установлена террористами подпольных групп «Исламского государства»1.

Между тем на окраинах административного центра провинции возобновились вооруженные стычки между исламистами «Тахрир Аш-Шам» и Сирийской арабской армией (САА). Как передает информационный портал Jisr TV, боевики, базирующиеся к северо-западу от Алеппо, обстреляли здание колледжа на юге столицы региона. О возможных жертвах среди мирного населения пока не сообщалось.

Стало известно, что боевики Сирийской свободной армии (ССА) из бригады «Джебхат Аш-Шамия» исключили из своих рядов 52 радикала, обвиненных в мародерстве в Африне. Сообщается, что исламисты посягнули на собственность и имущество местных жителей. Напомним, «свободная армия» вместе с турецкими войсками принимала участие в зачистке кантона Африн от курдских группировок, связанных с Рабочей партией Курдистана (РПК).

Провинция Даръа

Появляются сообщения о том, что артиллерийские подразделения Сирийской арабской армии (САА) вновь открыли огонь по опорным пунктам исламистов Сирийской свободной армии (ССА), которые в первой половине дня обстреляли город Хирбет Гезале, подконтрольный САА. Под ударом правительственных подразделений оказались укрепрайоны радикалов недалеко от населенного пункта Алма. Об этом сообщает оппозиционный новостной портал FSA Platform. Кроме того, возобновилось вооруженное противостояние к югу от административного центра региона. По информации военного источника в социальной сети Twitter (AbazidMohamad), силы САР обстреляли расположения радикалов на окраинах кварталов Даръа Аль-Балад и Аль-Маншия.

Провинция Ракка

Стали известны новые подробности вооруженных столкновений, произошедших в провинции Ракка между местными племенами «Аль-Бухамисс» и радикальными курдскими формированиями, выступающими при поддержке Соединенных Штатов. Напомним, в первой половине недели противники начали бои в районе населенного пункта Аль-Мансура. Как передает информационное агентство Al Masdar News, недовольство «Аль-Бухамисс» было вызвано принудительной вербовкой членов племени в ряды проамериканской Сирийской демократической армии**** (SDF). Кроме того, на данных территориях нередко отмечались случаи вымогательства, а также репрессии со стороны курдских радикалов. Это сыграло ключевую роль в разжигании гражданского восстания.

Тем временем вблизи города Ракка из-под завалов были вытащены тела шести мирных жителей. Согласно данным новостного портала Jisr TV, гражданские лица были погребены под зданиями, разрушенными после авианалетов ВВС международной коалиции во главе с США. В течение этого месяца были найдены тела 45 местных граждан, погибших под ударами американской авиации.

Провинция Хама

На севере Хамы не утихают боестолкновения между отрядами антиправительственной коалиции «Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат Ан-Нусры», и частями Сирийской арабской армии (САА). Согласно данным Сирийского наблюдательного пункта за правами человека (SOHR), правительственные войска провели обстрел фортификационных сооружений радикалов недалеко от населенного пункта Зейзун. Сведений о нанесенном джихадистам уроне вновь не поступало. Напомним, боевики, отряды которых дислоцируются в северной части региона нередко ведут огонь по христианским населенным пунктам Аль-Мхарде и Скальбия.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.