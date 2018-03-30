Посольство РФ упрекнуло британские власти в лицемерии в связи с делом Скрипаля

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Москва, 30 марта. Великобритания отказывается предоставлять России информацию по бывшему сотруднику ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери Юлии, которые были отравлены в британском Солсбери. Об этом сообщается на сайте посольства России в Великобритании.

Российская сторона неоднократно делала запрос о предоставлении консульского доступа в больницу к россиянке Юлии Скрипаль, чтобы ознакомиться с ее диагнозом, ходом лечения и состоянием здоровья. Однако на все это были получены отказы.

Что касается Сергея Скрипаля, то Великобритания также отказывается предоставлять данные о его состоянии, ссылаясь на его британское гражданство.

«Нельзя не отметить лицемерие британских властей, которые за границей всегда требуют доступа к лицам, имеющим британский паспорт наряду с паспортом другой страны, однако отказывают в этом праве России», — сообщает представитель посольства РФ в Великобритании.

Российская сторона будет продолжать добиваться положительной реакции на обращения.

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