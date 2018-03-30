Экс-посол в США оценил вероятность закрытия генконсульства РФ в Нью-Йорке

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Москва, 30 марта. Бывший посол РФ в США Сергей Кисляк считает, что закрытие российского генконсульства в Нью-Йорке маловероятно, поскольку приведет к ответным мерам.

«Вы знаете, теоретически возможно все. Практически, я не думаю, тем более что они очень хорошо понимают, они серьезные люди, что, закрывая консульство, они обосновывают закрытие собственного (консульства — ред.)», — сказал Кисляк.

Он выразил сожаление о решении США закрыть российское консульство в Сиэтле, отметив, что там проживает большое количество россиян, которые теперь не смогут нормально общаться со своей родиной, сообщает РИА Новости.

Напомним, США объявили о закрытии консульства РФ в Сиэтле и высылке российских дипломатов в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Также о высылке российских дипломатов объявили некоторые страны ЕС. Москва в ответ вышлет дипломатов 23 государств.

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