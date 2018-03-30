Заместитель главврача в Дагестане получил удар ножом за отказ впустить пациентов

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Махачкала, 30 марта. Заместитель главврача Республиканского ортопедотравматологического центра в Махачкале был ранен ножом в ходе стычки с пациентом. Согласно предварительным данным, конфликт произошел из-за закрытой двери.

Посетители требовали, чтобы их впустили, несмотря на то, что больница была закрыта на карантин. В результате спора завязалась драка между пациентами и персоналом. Заместитель главврача, который пытался разнять дерущихся, получил удар ножом в ногу, сообщает «Интерфакс».

Отметим, что это не единственное происшествие в Дагестане за сегодняшний день. Ранее сообщалось про местного жителя, который в порыве ревности забил свою невесту камнем прямо на глазах у проезжающих автомобилистов. Согласно предварительной информации, парень поссорился с девушкой, решив, что она ему изменяет. Полиция уже задержала ревнивого дагестанца, ему грозит лишение свободы за убийство.

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