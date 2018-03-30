Nissan обновит седаны Sentra и Maxima в следующем году

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Москва, 30 марта. Японский автопроизводитель Nissan планирует презентовать новое поколение седанов Nissan Sentra и Nissan Maxima в следующем году. С таким заявлением выступил вице-президент компании по планированию продуктов Майкл Банс.

По словам Майкла Банса, инженеры уже начали работать над созданием Nissan Sentra нового поколения.

«Это тот автомобиль, который дает нам больше всего возможностей. Вместе с тем модели еще нужно многое, чтобы догнать конкурентов», — цитирует vladtime.ru Майкла Банса.

Также в следующем году будет обновлен Nissan Maxima. Специалисты сделают автомобиль более просторным и добавят улученные материалы отделки и оснащения. Отмечается, что и Nissan Sentra, и Nissan Maxima дополнятся системами полуавтономного управления Nissan ProPilot.

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