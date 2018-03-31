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Сирия новости 31 марта 07.00: курды уничтожили турецкий танк в Африне, девочка-смертник в Восточной Гуте
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    Сирия новости 31 марта 07.00: курды уничтожили турецкий танк в Африне, девочка-смертник в Восточной Гуте

    7:00  31 Марта 2018
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    Армия Турции в районе Африна

    Сирия, 31 марта. Курдские отряды ликвидировали танк турецкой армии к северу от Африна. Боевики используют смертников, пытаясь сорвать эвакуацию в Восточной Гуте. Жители провинции Алеппо вышли на митинг против присутствия войск коалиции США в САР, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают столкновения с исламистами в окрестностях Думы; нанесли серию авиаударов по объектам террористов в предместьях Даръа.

    «Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»):1 ведет обстрелы и использует смертников, в том числе детей, дабы сорвать эвакуацию боевиков из Восточной Гуты; перебрасывает остатки вооружения и боеприпасов в подземные туннели на окраине Дамаска.

    «Джейш Аль-Ислам»*****: минирует территории между Мисрабой и Думой с целью сдержать продвижение войск САР.

    Курды: уничтожили турецкий танк к северу от Африна; продолжают наращивать силы и укреплять оборону на линии соприкосновения с САА на восточном берегу Евфрата; привлекают на свою сторону бывших боевиков вооруженных бандформирований, в том числе из ИГ1, в Дейр-эз-Зоре.

    Международная коалиция: продолжает увеличивать военное присутствие в районе Манбиджа, из-за чего активизировались протесты среди мирного населения в провинции Алеппо.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    Вопрос о выходе боевиков из Думы остается открытым. По данным военного источника на его странице в сети Twitter (@sayed_ridha), бандгруппы «Джейш Аль-Ислам» и «Джебхат ан-Нусры» продолжают укреплять оборону и минировать пути возможного наступления Сирийской арабской армии (САА) в предместьях ключевого города со стороны Мисрабы. Кроме того, в данный район были передислоцированы несколько дополнительных формирований террористов. При этом, несмотря на то, что часть исламистов категорически отказываются от эвакуации в Идлиб, многие отряды выразили готовность сдать все позиции и оружие. Некоторые из них даже заявили о желании перейти на сторону правительственных сил САР.

    Террористические бандформирования группировок «Файлак ар-Рахман» и «Хайят Тахрир аш-Шам», продолжающие сопротивление в Восточной Гуте, не прекращают попытки сорвать эвакуацию боевиков в Идлиб. В районе Арбина боевики несколько раз открывали огонь из крупнокалиберных минометов и стрелкового оружия по расположениям сирийских войск и коридорам для выхода отрядов радикалов, передает портал Damascus Now. Однако в результате ответных обстрелов ряд террористов были ликвидированы. Кроме того, сообщается, что при выходе из Арбина на боевиках и членах их семей было обнаружено 13 «поясов шахида», причем один из них — на восьмилетней девочке.

    Боевики-исламисты, отказавшиеся от эвакуации из Гуты, готовятся к переходу к подпольной форме противостояния в предместьях Дамаска, передает новостной Twitter-канал (@SyriaWar2). Джихадисты спешно укрывают оставшееся вооружение и боеприпасы в подземных туннелях с их последующей засыпкой и маскировкой. При этом места входа оборудуют минно-взрывными заграждениями для предотвращения их вскрытия силами армии САР. Наиболее крупные схроны, по данным источника, были сделаны на окраине района Джобар.

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    Курдские вооруженные формирования совершили нападение на позиции турецких военнослужащих и боевиков Сирийской свободной армии (ССА)** в предместьях города Бюльбюль, находящегося к северу от Африна. В результате им удалось уничтожить танк армии Турции, передает в соцсети Twitter (@AfarinMamosta) курдский источник. Предполагается, что нападавшие отряды относятся к одной из «спящих ячеек» Отрядов народной самообороны (YPG), оставленных полевыми командирами курдов перед выводом сил из кантона.

    В городе Ас-Сафира, расположенном к юго-востоку от Алеппо, прошла массовая демонстрация мирных жителей против пребывания в Сирии сил международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, сообщает в Twitter (@Filomen03258997) местный источник. Отмечается, что активизация недовольств среди населения связана с тем, что США и Франция заметно увеличили свое военное присутствие в районе Манбиджа, контролируемого курдскими группировками.  

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

    Курды Сирийских демократических сил (SDF)**** по-прежнему поддерживают высокую активность на востоке от Евфрата неподалеку от линии разграничения с правительственной армией САР в провинции Дейр-эз-Зор. По данным информационного канала в Twitter (@Syria_Hezb_Iran), проамериканские отряды продолжают вести разведку позиций САА, возводят новые фортификационные сооружения у линии фронта, и в том числе занимаются отсыпкой земляных валов между своими опорными пунктами.

    Кроме того, согласно сведениям DeirEzzor24, командование «Демократических сил» продолжает осуществлять набор боевиков, имеющих опыт в рядах незаконных вооруженных формирований, в состав SDF. В их числе, в частности, фигурируют бывшие члены «Исламского государства»1. При этом между выходцами из Северной Африки и из арабских стран на пунктах сбора в последнее время отмечались многочисленные конфликты, в том числе вооруженные стычки. Отмечается, что после приема в свои ряды полевые командиры курдов направляют новых бойцов на базы ССО США в Аш-Шаддади в Хасаке и Ат-Танф в Хомсе для прохождения дополнительной подготовки.

    По информации Al Manar News, авиация западной коалиции во главе с Соединенными Штатами нанесла несколько ударов по северным и северо-восточным окраинам города Хаджин, расположенного к югу от Дейр-эз-Зора на восточном берегу Евфрата. В этом районе все еще фиксируется высокая активность разрозненных отрядов ИГИЛ1. Однако бомбардировкам США и их союзников нередко подвергаются и мирные кварталы региона. Впрочем, сведений о возможном уроне, нанесенном террористам, или жертвах среди гражданского населения пока не поступало.

    Провинция Даръа

    Карта военных действий — Даръа

    Оппозиционные порталы в Twitter, в частности канал боевиков «Свободной армии» (@FSAPlatform), продолжают публиковать фейковые новости о том, что правительственные войска САР якобы нарушают режим прекращения огня, установленный на юго-западе Сирии в соответствии с соглашением о формировании зон деэскалации. Так, радикалы сообщают, что сирийские ВВС ведут бомбардировки позиций вооруженных бандгрупп на окраинах Даръа. Необходимо отметить, однако, что в административном центре провинции и окрестностях также базируются отряды «Ан-Нусры», в отношении которой режим тишины не действует. Кроме того, ряд бандформирований, аффилированных с «Тахрир аш-Шам», уже неоднократно нарушали перемирие, совершая нападения или открывая огонь, и, по астанинским соглашениям, могут становиться законной целью для сирийских войск. Напомним, боевики параллельно активно стягивают силы ближе к линии фронта на севере от столицы региона, ставя под угрозу безопасность контролируемых САА районов Даръа.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #иг #турция #дамаск #игил #курды #дейр-эз-зор #даръа #сса #джебхат ан-нусра #восточная гута #джейш аль-ислам #дума #африн
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