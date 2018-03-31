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Сирия, 31 марта. Курдские отряды ликвидировали танк турецкой армии к северу от Африна. Боевики используют смертников, пытаясь сорвать эвакуацию в Восточной Гуте. Жители провинции Алеппо вышли на митинг против присутствия войск коалиции США в САР, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают столкновения с исламистами в окрестностях Думы; нанесли серию авиаударов по объектам террористов в предместьях Даръа.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»):1 ведет обстрелы и использует смертников, в том числе детей, дабы сорвать эвакуацию боевиков из Восточной Гуты; перебрасывает остатки вооружения и боеприпасов в подземные туннели на окраине Дамаска.

«Джейш Аль-Ислам»*****: минирует территории между Мисрабой и Думой с целью сдержать продвижение войск САР.

Курды: уничтожили турецкий танк к северу от Африна; продолжают наращивать силы и укреплять оборону на линии соприкосновения с САА на восточном берегу Евфрата; привлекают на свою сторону бывших боевиков вооруженных бандформирований, в том числе из ИГ1, в Дейр-эз-Зоре.

Международная коалиция: продолжает увеличивать военное присутствие в районе Манбиджа, из-за чего активизировались протесты среди мирного населения в провинции Алеппо.

Провинция Дамаск

Вопрос о выходе боевиков из Думы остается открытым. По данным военного источника на его странице в сети Twitter (@sayed_ridha), бандгруппы «Джейш Аль-Ислам» и «Джебхат ан-Нусры» продолжают укреплять оборону и минировать пути возможного наступления Сирийской арабской армии (САА) в предместьях ключевого города со стороны Мисрабы. Кроме того, в данный район были передислоцированы несколько дополнительных формирований террористов. При этом, несмотря на то, что часть исламистов категорически отказываются от эвакуации в Идлиб, многие отряды выразили готовность сдать все позиции и оружие. Некоторые из них даже заявили о желании перейти на сторону правительственных сил САР.

Террористические бандформирования группировок «Файлак ар-Рахман» и «Хайят Тахрир аш-Шам», продолжающие сопротивление в Восточной Гуте, не прекращают попытки сорвать эвакуацию боевиков в Идлиб. В районе Арбина боевики несколько раз открывали огонь из крупнокалиберных минометов и стрелкового оружия по расположениям сирийских войск и коридорам для выхода отрядов радикалов, передает портал Damascus Now. Однако в результате ответных обстрелов ряд террористов были ликвидированы. Кроме того, сообщается, что при выходе из Арбина на боевиках и членах их семей было обнаружено 13 «поясов шахида», причем один из них — на восьмилетней девочке.

Боевики-исламисты, отказавшиеся от эвакуации из Гуты, готовятся к переходу к подпольной форме противостояния в предместьях Дамаска, передает новостной Twitter-канал (@SyriaWar2). Джихадисты спешно укрывают оставшееся вооружение и боеприпасы в подземных туннелях с их последующей засыпкой и маскировкой. При этом места входа оборудуют минно-взрывными заграждениями для предотвращения их вскрытия силами армии САР. Наиболее крупные схроны, по данным источника, были сделаны на окраине района Джобар.

Провинция Алеппо

Курдские вооруженные формирования совершили нападение на позиции турецких военнослужащих и боевиков Сирийской свободной армии (ССА)** в предместьях города Бюльбюль, находящегося к северу от Африна. В результате им удалось уничтожить танк армии Турции, передает в соцсети Twitter (@AfarinMamosta) курдский источник. Предполагается, что нападавшие отряды относятся к одной из «спящих ячеек» Отрядов народной самообороны (YPG), оставленных полевыми командирами курдов перед выводом сил из кантона.

В городе Ас-Сафира, расположенном к юго-востоку от Алеппо, прошла массовая демонстрация мирных жителей против пребывания в Сирии сил международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, сообщает в Twitter (@Filomen03258997) местный источник. Отмечается, что активизация недовольств среди населения связана с тем, что США и Франция заметно увеличили свое военное присутствие в районе Манбиджа, контролируемого курдскими группировками.

Провинция Дейр-эз-Зор

Курды Сирийских демократических сил (SDF)**** по-прежнему поддерживают высокую активность на востоке от Евфрата неподалеку от линии разграничения с правительственной армией САР в провинции Дейр-эз-Зор. По данным информационного канала в Twitter (@Syria_Hezb_Iran), проамериканские отряды продолжают вести разведку позиций САА, возводят новые фортификационные сооружения у линии фронта, и в том числе занимаются отсыпкой земляных валов между своими опорными пунктами.

Кроме того, согласно сведениям DeirEzzor24, командование «Демократических сил» продолжает осуществлять набор боевиков, имеющих опыт в рядах незаконных вооруженных формирований, в состав SDF. В их числе, в частности, фигурируют бывшие члены «Исламского государства»1. При этом между выходцами из Северной Африки и из арабских стран на пунктах сбора в последнее время отмечались многочисленные конфликты, в том числе вооруженные стычки. Отмечается, что после приема в свои ряды полевые командиры курдов направляют новых бойцов на базы ССО США в Аш-Шаддади в Хасаке и Ат-Танф в Хомсе для прохождения дополнительной подготовки.

По информации Al Manar News, авиация западной коалиции во главе с Соединенными Штатами нанесла несколько ударов по северным и северо-восточным окраинам города Хаджин, расположенного к югу от Дейр-эз-Зора на восточном берегу Евфрата. В этом районе все еще фиксируется высокая активность разрозненных отрядов ИГИЛ1. Однако бомбардировкам США и их союзников нередко подвергаются и мирные кварталы региона. Впрочем, сведений о возможном уроне, нанесенном террористам, или жертвах среди гражданского населения пока не поступало.

Провинция Даръа

Оппозиционные порталы в Twitter, в частности канал боевиков «Свободной армии» (@FSAPlatform), продолжают публиковать фейковые новости о том, что правительственные войска САР якобы нарушают режим прекращения огня, установленный на юго-западе Сирии в соответствии с соглашением о формировании зон деэскалации. Так, радикалы сообщают, что сирийские ВВС ведут бомбардировки позиций вооруженных бандгрупп на окраинах Даръа. Необходимо отметить, однако, что в административном центре провинции и окрестностях также базируются отряды «Ан-Нусры», в отношении которой режим тишины не действует. Кроме того, ряд бандформирований, аффилированных с «Тахрир аш-Шам», уже неоднократно нарушали перемирие, совершая нападения или открывая огонь, и, по астанинским соглашениям, могут становиться законной целью для сирийских войск. Напомним, боевики параллельно активно стягивают силы ближе к линии фронта на севере от столицы региона, ставя под угрозу безопасность контролируемых САА районов Даръа.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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