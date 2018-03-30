Audi презентовала «китайскую» версию кроссовера Q5

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Чанчун, 30 марта. Немецкая автокомпания Audi продемонстрировал удлиненную версию кроссовера Q5, созданную специально для китайского рынка. Презентация проходила в китайском городе Чанчун.

Колесная база автомобиля увеличилась на 89 мм, длина машины составила 4,7 метров. Под капотом новинки располагается двухлитровый двигатель на 190 лошадиных силы. Есть также варианты с более мощной силовой установкой — на 252 лошадиные силы. Удлиненный Q5 также имеет семиступенчатую коробку-автомат и полный привод.

Отметим, что это первая модель Audi, измененная специально для Китая. В продаже машина появится одновременно с седанами Audi A4 L, A6 L и A8.

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