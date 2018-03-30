«Дипломатическое возмездие»: немецкие СМИ оценили ответ РФ странам Запада

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Москва, 30 марта. Россия предпочла «дипломатическое возмездие» в скандале с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери. Об этом сообщает немецкая ежедневная газета Die Welt.

Высылка дипломатов РФ из западных стран обернулась симметричным ответом со стороны Москвы. Издание считает неслучайным тот факт, что первым на ковер в Министерство иностранных дел РФ был вызван посол США Джон Хантсман, которому сообщили о закрытии генерального консульства Соединенных Штатов в Санкт-Петербурге и высылке 60 американских дипломатов.

По мнению издания, страны Евросоюза, выславшие одного или двух российских дипломатов, вполне могут рассчитывать на «более умеренную» реакцию со стороны Москвы. Однако все зависит от того, какие цели преследует Россия в отношениях с этими странами.

«К Берлину Москва, возможно, отнесется иначе, чем, например, к Варшаве или Вильнюсу. Однако в лагере европейцев, которые выразили Великобритании свою солидарность, это может привести к очередному расколу, в чем Кремль сильно заинтересован», — считает автор статьи.

При этом он отмечает, что в случае с американцами «дипломатическая война» не закончится после закрытия консульства США в Санкт-Петербурге и высылки 60 американских дипломатов.

Напомним, 4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены опасным химическим веществом в Солсбери. Позднее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что «ответственность за отравление Скрипаля, вероятнее всего, лежит на России», после чего британские власти выслали из страны 23 российских дипломатов. В знак солидарности с Британией российских дипломатов выслали ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия и другие страны. При этом Вашингтон выслали из США 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрыли генеральное консульство России в Сиэтле.

Российская сторона опровергает обвинения Великобритании, а также требует предоставить материалы расследования и образцы вещества, которым были отравлены Скрипали, однако Лондон отказывается предоставить доступ к ним под различными предлогами.

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