Очередная провокация: МИД РФ отреагировал на досмотр российского самолета в Лондоне

В закладки

Москва, 30 марта. Британские власти досматривают российской самолет в Лондоне, чтобы спасти свою репутацию после скандала вокруг экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в Солсбери. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что действия британских властей являются очередной провокацией. На борт самолета «Аэрофлота», который должен выполнять рейс из Лондона в Москву, поднялась полиция и представители таможни.

По ее словам, лондонская полиция проводит досмотр авиалайнера, не выпуская из кабины летный экипаж. Причины и цели досмотра они отказываются называть.

«Командир российского воздушного судна предложил провести досмотр, но только в его личном присутствии, в том числе в связи с тем, что в соответствие с нормативным и требованиями ему запрещено покидать самолет», — заявила представитель МИД в эфире телеканала «Россия 24».

Захарова считает, что поведение британских властей свидетельствует об их желании без свидетелей «провести какие-то манипуляции». На место происшествия выехали сотрудники российского посольства. Москва требует от Лондона вернуть ситуацию в правовое русло и отказаться от провокаций, а также обращает внимание мирового сообщества на опасные и недопустимые действия британской стороны.

«Мы не исключаем, что эта очередная провокация понадобилась властям Великобритании для того, чтобы любыми способами спасти свою капитально подорванную репутацию в связи с так называемым «делом Скрипалей», — сказала Захарова.

Ранее стало известно, что борт, который собирался вылетать в «Шереметьево», досматривает британская полиция. Летный экипаж отказался покинуть самолет, так как досмотр лайнера без него недопустим, однако бортпроводникам пришлось выйти.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в Солсбери 4 марта. Москва неоднократно отрицала свою причастность к ситуации, ответственность за которую пытается возложить на нее Лондон.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.