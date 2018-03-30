Россия ответила Канаде выдворением четырех дипломатов

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Оттава, 30 марта. Россия выслала из страны четырех канадских дипломатов в ответ на аналогичные действия со стороны Оттавы. Об этом в пятницу заявил официальный представитель министерства иностранных дел Канады Адам Остен.

«Мы можем подтвердить, что четыре канадских дипломата были объявлены российским правительством персонами нон грата», — отметил он.

Напомним, что ранее ряд западных стран, включая Канаду, выслали российских дипломатов в знак солидарности Великобритании, которая обвинила Москву в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в городе Солсбери.

Лондон, не дожидаясь окончания расследования, возложил вину на Россию и выслал сотрудников российских дипведомств. США, Канада, Италия, Испания, Дания, Финляндия, Чехия, Польша, Франция, Германия и ряд других стран последовали примеру Соединенного Королевства. Россия, в свою очередь, приняла ответные меры в отношении стран, которые таким образом решили «поддержать» Великобританию. По словам главы МИД РФ Сергея Лавров, действия этих государств нарушают международное право и являются прецедентом.

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