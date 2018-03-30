МИД Украины отреагировал на высылку 13 дипломатов из России

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Киев, 30 марта. Высылка 13 украинских дипломатов из Российской Федерации не повлияет на работу консульств в стране. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

«Решение о высылке дипломатов существенно не повлияет на нашу способность защищать интересы граждан Украины как в Москве, так и в консульских округах», — цитирует «Европейская правда» Марьяну Беца.

Также Беца отметила, что Россия выдвинула требование, согласно которому украинские дипломаты должны покинуть территорию страны в течение 48 часов. По ее мнению, это «является довольно нетипичным и для дипломатической практики в целом, и для нынешней волны высылки дипломатов».

Напомним, Украина приняла решение выслать 13 российских дипломатов в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Российская сторона приняла ответные меры о высылке 13 украинских дипломатов.

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