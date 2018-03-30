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ДНР: ВСУ сорвали «пасхальное перемирие» и обстреляли Коминтерново
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    ДНР: ВСУ сорвали «пасхальное перемирие» и обстреляли Коминтерново

    20:35  30 Марта 2018
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    ВСУ сорвали «пасхальное перемирие» и обстреляли Коминтерново

    Донецк, 30 марта. ВСУ в пятницу обстреляли территорию Донбасса, подконтрольную силам республики, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей. Напомним, что в преддверии Пасхи в Донбассе был объявлен режим «пасхального перемирия». О его введении стало известно еще 26 марта, на заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. 

    Более того, в четверг, 29 марта, вышел приказ начальника управления командующего ВС ДНР «О соблюдении режима прекращения огня» в период «пасхального перемирия». Готовность соблюдать режим прекращения огня выразила в том числе и украинская сторона в лице штаба так называемой АТО. 

    ВСУ сорвали «пасхальное перемирие» и обстреляли Коминтерново

    К сожалению, о реальном перемирии можно только мечтать. Уже в половину десятого утра 30 марта обстрелу в очередной раз подвергся поселок Коминтерново, по которому противник выпустил четыре мины калибром 120 мм, а также вел обстрел из орудий БМП и стрелкового оружия. 

    Следует отметить, что этот населенный пункт, находящийся прямо на линии разграничения, и до этого регулярно подвергался обстрелам со стороны ВСУ. В поселке не осталось ни одного целого дома, а буквально на каждом шагу можно увидеть воронки и остатки гранат от РПГ, которыми украинские военные буквально засыпают территорию Коминтерново. 

    ВСУ сорвали «пасхальное перемирие» и обстреляли Коминтерново

    «Вот, посмотрите, что у нас теперь на огороде растет! Раньше овощи собирали, а теперь железо. Дом побили, сарай побили, забор вот весь в дырках. Стреляют каждый день, каждую ночь», — показывает пожилая жительница поселка горшочек, доверху набитый пулями, осколками снарядов и мин. 

    ВСУ сорвали «пасхальное перемирие» и обстреляли КоминтерновоПри ведении огня по домам мирных жителей ВСУ не стесняются применять весь спектр вооружения: от стрелкового оружия до противотанковых управляемых ракет и тяжелой артиллерии. Звуки стрельбы не затихают ни на час, а местные жители рассказывают, что за последнее время не было ни одного дня в абсолютной тишине. 

    «Какое перемирие? Вон, вчера прилетело, в дом попало. Этих перемирий знаете, сколько уже было? И толку от них? Все равно каждый вечер, как по расписанию начинают стрелять, из всего, что есть», — возмущается один из немногих оставшихся на обстреливаемой улице местных жителей. 

    ВСУ сорвали «пасхальное перемирие» и обстреляли Коминтерново

    Несмотря на это, в поселке по-прежнему живут люди. Чинят поврежденные крыши, занимаются домашним хозяйством и наотрез отказываются уезжать. Даже учитывая тот факт, что их жизнь ежедневно подвергается опасности.

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    Автор: Олег Никитин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #днр #всу #донбасс #лнр #новороссия
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