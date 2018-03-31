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Сирия итоги недели 25 – 31 марта: зачистка Восточной Гуты, обострение на восточном берегу Евфрата, восстание в Ракке
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    Сирия итоги недели 25 – 31 марта: зачистка Восточной Гуты, обострение на восточном берегу Евфрата, восстание в Ракке

    Часть вооруженных группировок сирийской оппозиции договорилась с сирийской и российской стороной о сдаче части городов Восточной Гуты. Сирийская армия контролирует около 90% бывшего анклава Восточной Гуты. ВС Турции почти завершили военную кампанию «Оливковая ветвь» в кантоне Африн. На юго-востоке Сирии активизировались отряды боевиков «Исламского государства»*.
    11:00 31 Марта 2018
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    Зачистка Восточной Гуты

    Сирия итоги недели 25 – 31 марта: зачистка Восточной Гуты, обострение на восточном берегу Евфрата, восстание в Ракке

    На этой неделе значительная часть вооруженных группировок сирийской оппозиции договорилась с сирийской и российской стороной о сдаче части городов Восточной Гуты Дамаска. После того, как боевики «Ахрар аш-Шам» покинули город Хараста на северо-западе бывшего анклава, группировка «Файлак Ар-Рахман» при посредничестве представителей российского Центра по примирению враждующих сторон согласилась передать сирийской армии населенные пункты Джобар, Айн-Тарма, Замалка и Хаззе. По информации источников, на данный момент сирийская армия контролирует около 90 процентов бывшего анклава Восточной Гуты.
     

    Переговоры о сдаче Думы

    Сирия итоги недели 25 – 31 марта: зачистка Восточной Гуты, обострение на восточном берегу Евфрата, восстание в Ракке

    В связи с тем, что значительная часть анклава была зачищена сирийской армией, официальный Дамаск выдвинул ультиматум боевикам «Джейш аль-Ислам», засевшим в городе Дума на севере Восточной Гуты. Как сообщает информационное агентство Al-Masdar, боевики «Джейш аль-Ислам» должны покинуть Думу до завершения эвакуации мирных жителей из населенных пунктов Джобар и Замалка. Если боевики откажутся сдать город, сирийская армия начнет операцию по освобождению Думы. В последние дни боевики неоднократно заявляли, что не собираются покидать Думу, несмотря на требования сирийской армии сдать город.
     

    Завершение «Оливковой ветви»

    Сирия итоги недели 25 – 31 марта: зачистка Восточной Гуты, обострение на восточном берегу Евфрата, восстание в Ракке

    Между тем, на севере Сирии оппозиционные источники передавали, что ВС Турции почти завершили военную кампанию «Оливковая ветвь» в кантоне Африн. Тем не менее, в понедельник информационное агентство Anadolu сообщило, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что операция «Оливковая ветвь», направленная против курдских отрядов ополчения, продолжится. Турецкий главнокомандующий объявил о дальнейших планах по захвату у Демократических сил Сирии (SDF) города Тель Рифат и окрестностей. Однако еще несколько недель назад курды согласились передать город сирийской армии и проправительственным отрядам Сил национальной обороны. Несмотря на сообщения о грядущей передаче города туркам, источники в самом Тель Рифате сообщают о том, что город на данный момент контролируют силы сирийской армии.
     

    Сдача Растанского котла

    Сирия итоги недели 25 – 31 марта: зачистка Восточной Гуты, обострение на восточном берегу Евфрата, восстание в Ракке

    Тем временем, в провинции Хомс боевики готовятся к сдаче сирийской армии одного из самых старых анклавов сирийской войны – Растанского котла. В среду поступали сообщения о том, что исламисты, отряды которых дислоцируются на территории городов Эр-Растан, Аль-Хула и Аль-Ганту, выказали желание заключить перемирие с Сирийской арабской армией. Представители сирийских властей и российского Центра по примирению враждующих сторон сообщили боевикам об обязательных условиях — конфискации оружия и техники, урегулировании правового статуса, установке сирийских флагов в указанных населенных пунктах, а также передаче военной полиции РФ и Сирии все позиций на трассе между Хамой и Хомсом. Однако позднее радикальные джихадисты «Джебхат Ан-Нусры»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) провели провокационные обстрелы опорных пунктов Сирийской арабской армии (САА) в попытке помешать достижению мирного соглашения.
     

    Активизация ИГИЛ1 под Меядином

    Сирия итоги недели 25 – 31 марта: зачистка Восточной Гуты, обострение на восточном берегу Евфрата, восстание в Ракке

    На востоке Сирии остается напряженной обстановка на обоих берегах реки Евфрат. Как сообщают источники, на треугольнике между Меядином, Абу-Кемалем и сирийско-иракской границей, который якобы был подконтролен курдским отрядам «Демократических сил Сирии», активизировались отряды террористов «Исламского государства»1. На выходных боевики неожиданно расположения правительственных войск в районе Меядина. В понедельник ИГИЛовцы также напали на КПП проправительственных отрядов афганского шиитского ополчения «Лива Фатимийюн» в районе города Абу Кемаль, однако продвинуться им не удалось.
    Ввиду участившихся нападений террористов ИГИЛ в районе населенных пунктов Меядин и Абу Кемаль, самолеты ВКС России интенсифицировали воздушные атаки на линии реки Евфрат. В соответствии с полученными разведывательными данными ВКС РФ провели боевые вылеты в зонах дислокации ИГИЛовцев. В результате авиаударов были ликвидированы военные объекты ИГ, скрытые в пустынных районах.
     

    Восстание в Ракке

    Сирия итоги недели 25 – 31 марта: зачистка Восточной Гуты, обострение на восточном берегу Евфрата, восстание в Ракке

    Тем временем, на подконтрольной курдам территории вспыхнуло восстание арабского населения. Как сообщают источники, конфликт между отрядами местных племен Аль-Бухамисс и курдскими формированиями начался в городе Аль-Мансура после того, как под арест курдской милиции «Асайиш» попали мирные граждане и глава племени. Вооруженные стычки между курдскими и арабскими отрядами продолжались всю неделю. Кроме того, под удар арабских племен попал один из агентов американской разведки по имени Салех Аль-Мухаммед: он был застрелен неизвестными, предположительно из племени Аль-Бухамисс.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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