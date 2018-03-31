Сирия итоги недели 25 – 31 марта: зачистка Восточной Гуты, обострение на восточном берегу Евфрата, восстание в Ракке

Зачистка Восточной Гуты На этой неделе значительная часть вооруженных группировок сирийской оппозиции договорилась с сирийской и российской стороной о сдаче части городов Восточной Гуты Дамаска. После того, как боевики «Ахрар аш-Шам» покинули город Хараста на северо-западе бывшего анклава, группировка «Файлак Ар-Рахман» при посредничестве представителей российского Центра по примирению враждующих сторон согласилась передать сирийской армии населенные пункты Джобар, Айн-Тарма, Замалка и Хаззе. По информации источников, на данный момент сирийская армия контролирует около 90 процентов бывшего анклава Восточной Гуты.

Переговоры о сдаче Думы В связи с тем, что значительная часть анклава была зачищена сирийской армией, официальный Дамаск выдвинул ультиматум боевикам «Джейш аль-Ислам», засевшим в городе Дума на севере Восточной Гуты. Как сообщает информационное агентство Al-Masdar, боевики «Джейш аль-Ислам» должны покинуть Думу до завершения эвакуации мирных жителей из населенных пунктов Джобар и Замалка. Если боевики откажутся сдать город, сирийская армия начнет операцию по освобождению Думы. В последние дни боевики неоднократно заявляли, что не собираются покидать Думу, несмотря на требования сирийской армии сдать город.

Завершение «Оливковой ветви» Между тем, на севере Сирии оппозиционные источники передавали, что ВС Турции почти завершили военную кампанию «Оливковая ветвь» в кантоне Африн. Тем не менее, в понедельник информационное агентство Anadolu сообщило, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что операция «Оливковая ветвь», направленная против курдских отрядов ополчения, продолжится. Турецкий главнокомандующий объявил о дальнейших планах по захвату у Демократических сил Сирии (SDF) города Тель Рифат и окрестностей. Однако еще несколько недель назад курды согласились передать город сирийской армии и проправительственным отрядам Сил национальной обороны. Несмотря на сообщения о грядущей передаче города туркам, источники в самом Тель Рифате сообщают о том, что город на данный момент контролируют силы сирийской армии.

Сдача Растанского котла Тем временем, в провинции Хомс боевики готовятся к сдаче сирийской армии одного из самых старых анклавов сирийской войны – Растанского котла. В среду поступали сообщения о том, что исламисты, отряды которых дислоцируются на территории городов Эр-Растан, Аль-Хула и Аль-Ганту, выказали желание заключить перемирие с Сирийской арабской армией. Представители сирийских властей и российского Центра по примирению враждующих сторон сообщили боевикам об обязательных условиях — конфискации оружия и техники, урегулировании правового статуса, установке сирийских флагов в указанных населенных пунктах, а также передаче военной полиции РФ и Сирии все позиций на трассе между Хамой и Хомсом. Однако позднее радикальные джихадисты «Джебхат Ан-Нусры»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) провели провокационные обстрелы опорных пунктов Сирийской арабской армии (САА) в попытке помешать достижению мирного соглашения.

Активизация ИГИЛ1 под Меядином На востоке Сирии остается напряженной обстановка на обоих берегах реки Евфрат. Как сообщают источники, на треугольнике между Меядином, Абу-Кемалем и сирийско-иракской границей, который якобы был подконтролен курдским отрядам «Демократических сил Сирии», активизировались отряды террористов «Исламского государства»1. На выходных боевики неожиданно расположения правительственных войск в районе Меядина. В понедельник ИГИЛовцы также напали на КПП проправительственных отрядов афганского шиитского ополчения «Лива Фатимийюн» в районе города Абу Кемаль, однако продвинуться им не удалось. Ввиду участившихся нападений террористов ИГИЛ в районе населенных пунктов Меядин и Абу Кемаль, самолеты ВКС России интенсифицировали воздушные атаки на линии реки Евфрат. В соответствии с полученными разведывательными данными ВКС РФ провели боевые вылеты в зонах дислокации ИГИЛовцев. В результате авиаударов были ликвидированы военные объекты ИГ, скрытые в пустынных районах.

Восстание в Ракке Тем временем, на подконтрольной курдам территории вспыхнуло восстание арабского населения. Как сообщают источники, конфликт между отрядами местных племен Аль-Бухамисс и курдскими формированиями начался в городе Аль-Мансура после того, как под арест курдской милиции «Асайиш» попали мирные граждане и глава племени. Вооруженные стычки между курдскими и арабскими отрядами продолжались всю неделю. Кроме того, под удар арабских племен попал один из агентов американской разведки по имени Салех Аль-Мухаммед: он был застрелен неизвестными, предположительно из племени Аль-Бухамисс.

1 Организация запрещена на территории РФ.