Британская полиция выгнала бортпроводников и досматривает российский А321 в Лондоне

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Москва, 30 марта. Полицейские устроили досмотр российского самолета А321 в Лондоне.

Как сообщает информированный источник, после того как пассажиры покинули борт, туда поднялись правоохранители и заставили экипаж покинуть воздушное судно для его проверки. Летный экипаж отказался покинуть самолет, так как досмотр лайнера без него недопустим, однако бортпроводникам пришлось выйти.

Причину проверки полиция не назвала. Полицейские также настаивают на досмотре экипажа, сообщает «Интерфакс».

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