Союз архитекторов о торговых центрах: Когда дело касается прибыли, безопасность отходит на второй план

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Неравнодушные люди по всей стране массово подписывают петиции, адресованные президенту России Владимиру Путину, с просьбой запретить размещение развлекательных секций в торговых центрах на всех этажах, кроме первого. Это произошло после трагедии, случившейся в Кемерово 25 марта — во время пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» погибло 64 человека, среди них 41 ребенок. Известно, что пожар возник в детской комнате, которая находилась на последнем этаже торгового комплекса.

Во всем мире большинство моллов строят по одному принципу, он заключается в том, чтобы посетитель как можно дольше находился в торговом центре: так выше шанс, что он потратит много денег. Логистика помещений всегда устроена таким образом, чтобы покупатель получил как можно больше визуальных предложений для покупки. При этом эвакуация из торговых помещений зачастую бывает затруднена: не всегда понятно, куда надо идти в случае экстремальной ситуации.

Вице-президент Союза московских архитекторов Михаил Хазанов считает, что перенос развлекательных зон на первые этажи — не панацея от всех бед.

«Но при неработающих службах безопасности, конечно, лучше перестраховаться, — говорит он. — Технически и функционально все торговые сети хотят удержать людей, то есть их задача обратно пропорциональна безопасности. В любом случае у торгового центра должны быть выходы на безопасные плоскости, на площадки-накопители. Также должны быть террасы, с которых можно эвакуировать людей. Много способов, ничего не нужно проектировать, нужно просто соблюдать все нормативы. Архитектор думает об идеальном, что все службы работают слаженно. А жизнь опрокидывает это на раз. И это везде — не только в России».

Хазанов добавил, что при разработке проектов архитекторы консультируются со специалистами пожарных служб МЧС. Но есть еще службы безопасности, иначе говоря, охранники.

«Они всегда стараются все закрыть, пожарные, напротив, требуют, чтобы все было открыто, — продолжает представитель Союза московских архитекторов. — Векторы их интересов направлены в противоположные стороны. Владельцам же магазинов выгодно, чтобы люди постоянно спотыкались о покупки. Если перенести все развлекательные зоны на первый этаж, то велика вероятность, что человек сразу остановится на развлечениях, так и не сделав ни одну покупку. Когда дело касается бизнеса, прибыли, безопасность всегда отходит на второй план. И это при том, что в градостроительном кодексе прописано: детские и развлекательные секции должны располагаться не выше второго этажа и пяти метров от земли».

Все это прописано в нормах и правилах, только не соблюдается.

«Это уже вопрос к проектным институтам, застройщикам и тем должностным лицам, которые подписывают разрешения на строительство зданий», — говорит руководитель проектов систем безопасности Сергей Победоносцев.

По мнению члена Российской гильдии маркетологов Николая Григорьева, когда речь идет о человеческих жизнях, безопасность должна быть превыше бизнеса.

«Перенос развлекательного сегмента на нижние этажи правомерен. Есть соображения маркетинга и бизнеса, а есть соображения безопасности. Крупные торговые центры — это места скопления людей. Перед бизнесом стоит задача провести людей через, как можно большее, количество торговых помещений, — утверждает Григорьев. — С точки зрения маркетинга, понятно, почему так — бизнес хочет стимулировать покупки. Но мы как социум должны поставить перед собой вопрос, что для нас более важно, и если мы выбираем человеческие жизни, тогда нужно принимать соответствующие решения».

Также Григорьев рассказал, что на Западе, как правило, крупные моллы находятся в пригороде. Там бетонные потолки, по которым идут пожаротушения.

«Пластиковой отделки, которая убивает людей токсичным дымом в случае пожара, как правило, нет, — говорит он. — Только — сталь, бетон и негорючие материалы».

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