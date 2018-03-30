Ревнивец забил невесту камнем: жестокое убийство в Дагестане попало на видео

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Махачкала, 30 марта. Полиция задержала жителя Дагестана, который насмерть забил свою невесту камнем. По словам сотрудника полиции, мотивом для убийства стала ревность — подозреваемый заподозрил девушку в измене.

«Парень задержан, дело передано в Следственный комитет. Мужчина совершил убийство, так как заподозрил ее в измене», — пояснили в правоохранительных органах.



Согласно предварительным данным, дагестанец предложил невесте поехать к нему домой и вызвал такси. В машине между ними произошла ссора, которая вылилась в драку. Водитель высадил обоих у обочины и уехал. Сперва парень избивал подругу ногами, а затем схватил булыжник и раскроил ей череп. Как передает РИА Новости, водители проезжающих мимо машин не обратили никакого внимания на молодого человека, который бьет лежащую на трассе девушку камнем по голове. В соцсетях уже появилось видео кровавой расправы.

Ранее сообщалось, что суд в Дагестане приговорил к 7 годам лишения свободы и штрафу жителя Ставропольского края Рустама Исмаилова, который в 1999 году вступил в банду Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба и нападал на военнослужащих РФ в Дагестане. Против него было возбуждено уголовное дело по статье «Бандитизм, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Во время одно из обстрелов участники банды, в том числе Исмаилов, убили 33 человек.

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