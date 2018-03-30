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Ревнивец забил невесту камнем: жестокое убийство в Дагестане попало на видео
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    Ревнивец забил невесту камнем: жестокое убийство в Дагестане попало на видео

    20:15  30 Марта 2018
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    Ревнивец забил невесту камнем: жестокое убийство в Дагестане попало на видео

    Махачкала, 30 марта. Полиция задержала жителя Дагестана, который насмерть забил свою невесту камнем. По словам сотрудника полиции, мотивом для убийства стала ревность — подозреваемый  заподозрил девушку в измене.

    «Парень задержан, дело передано в Следственный комитет. Мужчина совершил убийство, так как заподозрил ее в измене», — пояснили в правоохранительных органах.

    Согласно предварительным данным, дагестанец предложил невесте поехать к нему домой и вызвал такси. В машине между ними произошла ссора, которая вылилась в драку. Водитель высадил обоих у обочины и уехал. Сперва парень избивал подругу ногами, а затем схватил булыжник и раскроил ей череп. Как передает РИА Новости, водители проезжающих мимо машин не обратили никакого внимания на молодого человека, который бьет лежащую на трассе девушку камнем по голове. В соцсетях уже появилось видео кровавой расправы.

    Ранее сообщалось, что суд в Дагестане приговорил к 7 годам лишения свободы и штрафу жителя Ставропольского края Рустама Исмаилова, который в 1999 году вступил в банду Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба и нападал на военнослужащих РФ в Дагестане. Против него было возбуждено уголовное дело по статье «Бандитизм, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Во время одно из обстрелов участники банды, в том числе Исмаилов, убили 33 человек.

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    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #убийство #дагестан #девушка
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