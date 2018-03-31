Сирия: корреспондент ФАН побывал в освобожденной Кафр-Батне, и пообщался с жителями и солдатам

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Дамаск, 30 марта. Освобождение пригородов и районов Дамаска идёт полным ходом.Некоторые из боевиков различных джихадистских организаций добровольно сложили оружие, часть присоединилась к САА, многие уехали в Идлиб. Однако некоторые джихадисты оказывают сопротивление сирийским силовикам несмотря на договоры о выезде.

Один из офицеров САА рассказал корреспонденту ФАН о боестолкновении, произошедшем во время взятия Кафр-Батны.

«Мы зашли на 400 метров в глубь в сторону Кафр-Батны со стороны Джисрина, там по нам открыли огонь. Мы подвергнись обстрелу «Ан-Нусры», в нас стреляли, а мы не смогли открыть ответный огонь так как мирные жители были прямо по курсу. Мы были вынуждены отступить эти 400 метров и снова оказались в Джисрине. Потом мы смогли договориться с мирными жителями для того чтобы они нам дали все координаты боевиков, которые караулят границы. После этого мы вошли и с точностью перебили всех боевиков в деревне. Сейчас мы ходим по Кафр-Батне которая полностью безопасна».

Мирные жители, спасшиеся из под власти боевиков, эмоционально приветствуют сирийскую армию. На протяжении нескольких лет они терпели голод и лишения, боясь выйти на улицу из страха перед боевиками.

«Они были бандитами, настоящими бандитами, они вооружённые бандиты которые не имеют отношения к религии. У них были вшивые волосы и бороды, боевики «Ан-Нусры» не имеют права называться мусульманами, они не настоящие мусульмане. – рассказал корреспонденту ФАН один из беженцев. – Эти оккупанты нас разлучили и посеяли между нами раздор но на самом деле мы все одна семья».

После осмотра их домов, мирные жители смогут вернуться обратно. Улицы и строения проверят и разминируют, а самих жителей при нужде вылечат, накормят, им выдадут предметы первой необходимости. Они благодарны за освобождение, и весьма вероятно, что многие, получив возможность вступить в ряды армии, воспользуются этим, чтобы плечом к плечу со своими освободителями продолжать очищать территории Сирии от террористов.

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