Лавров обсудил с главой МИД Турции предстоящую встречу Путина и Эрдогана

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Москва, 30 марта. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

В ходе переговоров дипломаты обсудили двусторонние отношения между Москвой и Анкарой в преддверии российско-турецких переговоров на высшем уровне.

«Министры обсудили ряд актуальных вопросов двусторонних отношений в контексте предстоящих российско-турецких переговоров на высшем уровне», — говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что 4 апреля в Анкаре состоится саммит лидеров России, Турции и Ирана Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани. В ходе саммита лидеры стран-гарантов астанинского процесса обсудят работу зон деэскалации, политический процесс и борьбу с терроризмом в Сирии.

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