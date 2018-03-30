Президент Латвии нашел оправдание присутствию НАТО в странах Балтии

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Рига, 30 марта. Предстоящие ракетные учения Вооруженных сил России в районе латвийской эксклюзивной экономической зоны в Балтийском море ухудшают ситуацию с безопасностью в регионе, а также оправдывают важность присутствия сил НАТО в странах Балтии. С таким утверждением выступил президент Латвии Раймондс Вейонис.

«Эти события снова доказывают необходимость продолжать работу над повышением оборонных возможностей страны. Они подтверждают правильность ранее принятого решения об усиленном присутствии сил НАТО в регионе», — сказал Вейонис.

Накануне Минобороны Латвии вызвало военного атташе посольства РФ Андрея Лобова в связи с предстоящими ракетными учениями. Ведомство «выразило недовольство сложившейся ситуацией», а также проинформировало российского военного атташе, что Балтийское море имеет ключевое значение для коммерческой деятельности страны, отметив, что ракетные учения России «не только навредит экономической активности, но и увеличат риск инцидентов». Кроме того, в Минобороны Латвии пообещали следить за ходом маневров.

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