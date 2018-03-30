Финляндия ожидает «нормальной работы» с Россией после взаимной высылки дипломатов

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Хельсинки, 30 марта. Власти Финляндии рассчитывают, что работа с Россией будет продолжена в прежнем ключе, несмотря на взаимную высылку дипломатов. Об этом в пятницу заявила глава отдела подразделения МИД Финляндии, отвечающего за связи с РФ, Маймо Хенрикссон, комментируя выдворение финского дипломата из России.

«Это было ожидаемое решение. Мы исходим из того, что после этого работа по общим вопросам продолжится нормально», — отметила она в эфире телеканала «Юла».

Напомним, что в пятницу Россия выслала финского дипломата, он должен будет вернуться на родину в течение двух недель. Это стало ответом на высылку российского дипломата из Финляндии, который был выдворен в связи с делом Скрипаля.

Первой российских дипломатов выслала Великобритания, которая обвинила РФ в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в городе Солсбери. При этом Лондон не предоставил никаких доказательств, подтверждающих его подозрения. Российская сторона категорически отрицает все выдвинутые против нее обвинения и призывает западные страны сперва дождаться результатов расследования, а уже потом делать выводы.

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