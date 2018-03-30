Шойгу встретится с главой Минобороны Индии в Москве

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Москва, 30 марта. Глава Минобороны Индии Нирмала Ситараман впервые в качестве министра обороны приедет в Россию 3 апреля и в рамках визита встретится со своим российским коллегой Сергеем Шойгу.

Кроме того, Ситараман примет участие в VII Московской конференции по международной безопасности.

«Министр обороны республики Индии госпожа Нирмала Ситараман посетит Россию с 3 по 5 апреля 2018 года, чтобы принять участие в VII Московской конференции по международной безопасности», — сообщили в пресс-службе индийского посольства в России.

Помимо Шойгу Ситараман встретится с другими высокопоставленными чиновниками РФ.

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