Стало известно, на сколько выросли доходы Порошенко за 2017 год

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Киев, 30 марта. Президент Украины Петр Порошенко за 2017 год заработал 615 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента, ссылаясь на данные декларации о доходах первого лица страны. Таким образом, доходы украинского лидера за год выросли на 115 тыс. долларов.

Отметим, что официальная зарплата составляет лишь небольшую часть этой суммы — 12,6 тыс. долларов. Оставшиеся средства — это проценты по банковским депозитам.

Список активов в виде ценных бумаг, а также движимого и недвижимого имущества Порошенко за год не претерпел изменений. Президент Украины имеет дома, квартиры в Виннице, Киеве, Одессе, а также держит у себя 65 полотен мастеров XIX и XX веков, и 15 «работ старых мастеров», пишут украинские СМИ.

Напомним, что Порошенко в начале этого года оказался в центре скандала после того, как в прессе появилась информация о том, что украинский лидер на новогодние каникулы съездил с семьей на Мальдивы за государственный счет. Как сообщают украинские масс-медиа, поездка обошлась бюджету в 500 тыс. долларов. Впрочем, сам Порошенко утверждает, что ездил за свой счет и по своему паспорту.

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