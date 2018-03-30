Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Украина
Стало известно, на сколько выросли доходы Порошенко за 2017 год
Новости Сирии
Вопрос о создании техкомитета по заключенным в Сирии пока не обсуждается — Гатилов
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Стало известно, на сколько выросли доходы Порошенко за 2017 год

    19:30  30 Марта 2018
    2745

    Стало известно, на сколько выросли доходы Порошенко за 2017 год

    Киев, 30 марта. Президент Украины Петр Порошенко за 2017 год заработал 615 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента, ссылаясь на данные декларации о доходах первого лица страны. Таким образом, доходы украинского лидера за год выросли на 115 тыс. долларов.

    Отметим, что официальная зарплата составляет лишь небольшую часть этой суммы — 12,6 тыс. долларов. Оставшиеся средства — это проценты по банковским депозитам.

    Список активов в виде ценных бумаг, а также движимого и недвижимого имущества Порошенко за год не претерпел изменений. Президент Украины имеет дома, квартиры в Виннице, Киеве, Одессе, а также держит у себя 65 полотен мастеров XIX и XX веков, и 15 «работ старых мастеров», пишут украинские СМИ.

    Напомним, что Порошенко в начале этого года оказался в центре скандала после того, как в прессе появилась информация о том, что украинский лидер на новогодние каникулы съездил с семьей на Мальдивы за государственный счет. Как сообщают украинские масс-медиа, поездка обошлась бюджету в 500 тыс. долларов. Впрочем, сам Порошенко утверждает, что ездил за свой счет и по своему паспорту.

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Антон Соколов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #украина #порошенко #доходы
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Киев опубликовал решение о прекращении программы экономического сотрудничества с РФ

      12:24 31 Марта 2018 39
      Читать
      12:20
      Сегодня

      Эксперт объяснил, зачем Великобритании закрытие торгпредства России
      11:51
      Сегодня

      Опубликовано видео первых минут пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово
      11:30
      Сегодня

      Виртуозная импровизация: Медведев поздравил актера Збруева с 80-летним юбилеем
      11:15
      Сегодня

      Эксперты объяснили удивление Киева высылкой украинских дипломатов из России
      10:26
      Сегодня

      «Миротворец» включил в черный список главу ЦИК России Памфилову

      В Кемерово суд определяет меру пресечения для Юлии Богдановой

      7:57 31 Марта 2018 1691

      На страже импортозамещения: спецкатер и яхту для вечеринок представили на «Moscow Boat show». ФАН-ТВ

      16:25 30 Марта 2018
      1926

      Весна-лето 2018 в стиле Малевича: Валентин Юдашкин представил в Петербурге новую коллекцию . ФАН-ТВ

      12:23 30 Марта 2018
      2197

      Министерство культуры разработало законопроект для борьбы с перекупщиками билетов. ФАН-ТВ

      18:19 29 Марта 2018
      1718

      В Москве презентовали две выставки, связанные с военной тематикой. ФАН-ТВ

      16:20 29 Марта 2018
      1048
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Захарова рассказала о новых контрмерах в отношении Лондона

      Захарова рассказала о новых контрмерах в отношении Лондона

      12:34   31 Марта 2018
      45
      Суд в Кемерово заключил гендиректора компании-собственника «Зимней вишни» под арест

      Суд в Кемерово заключил гендиректора компании-собственника «Зимней вишни» под арест

      10:09   31 Марта 2018
      1074
      СК просит заключить под стражу гендиректора компании-собственника ТЦ в Кемерово

      СК просит заключить под стражу гендиректора компании-собственника ТЦ в Кемерово

      8:16   31 Марта 2018
      874
      Больше 29 тыс. человек покинули сирийскую Думу с конца февраля — Центр примирения

      Больше 29 тыс. человек покинули сирийскую Думу с конца февраля — Центр примирения

      21:48   30 Марта 2018
      1186