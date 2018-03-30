Это какое-то безумие: Успенский отреагировал на ошибку создателей «Простоквашино»

В закладки

Москва, 30 марта. Писатель Эдуард Успенский прокомментировал странное имя героини новой серии мультфильма «Простоквашино», назвав ошибку создателей «безумием».

Зрители обратили внимание, что сестру Дяди Федора зовут, Вера Павловна, хотя имя их отца — Дмитрий. Директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковец назвал несоответствие багом, объяснив ошибку удобным сочетанием имени и отчества, которое дает представление о характере героини. Однако Успенский не согласился с ним.

«Если вас зовут Матвей, а сестру зовут Сергеевна, на это должна быть какая-то причина. То, что отчество сестры Дяди Федора не будут менять — это полный идиотизм. Если она сестра, то должно быть отчество соответственное», — считает писатель.

Он добавил, что видит в ситуации много непонятных вещей.

«Это какое-то безумие по-моему, — сказал Успенский. — Посмотрим, что получится».

Зрители увидят новый эпизод «Простоквашино» 3 апреля. Всего до 2020 года «Союзмультфильм» планирует выпустить 30 серий, пишут «Известия».

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.