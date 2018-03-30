Посольство России призвало Лондон ответить на 27 вопросов по «делу Скрипаля»

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Лондон, 30 марта. Посольство России в Лондоне призвало власти Великобритании дать ответ на 27 официальных вопросов Москвы по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском городе Солсбери.

«Вместо того чтобы смотреть российское телевидение и подсчитывать неофициальные версии, правительству Великобритании следует скорее ответить на 27 очень четких вопросов, которые были заданы официально», — говорится в Twitter посольства.

Instead of watching Russian TV and counting unofficial versions, UK Government should rather answer 27 very precise questions asked officially.https://t.co/J0vSQ68JUC pic.twitter.com/cyQV0ASVL7 — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) March 30, 2018

Посольство требует от британских властей рассказать о состоянии здоровья Сергея Скрипаля, а также о диагнозе, который был ему поставлен. Кроме того, посольство требует продемонстрировать фотографии Скрипаля, которые подтверждают, что он жив, а также рассказать о тома, как британским специалистам удалось идентифицировать отравляющее вещество.

Напомним, 4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены опасным химическим веществом в Солсбери. Позднее британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что «ответственность за отравление Скрипаля, вероятнее всего, лежит на России», после чего Лондон выслал из страны 23 российских дипломатов.

Россия опровергает обвинения Лондона, а также требует предоставить материалы расследования и образцы вещества, которым были отравлены Скрипали, однако власти Великобритании отказывается предоставить доступ к материалам под различными предлогами.

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