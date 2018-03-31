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Сирия: школы страны возвращаются к жизни, получая гуманитарную помощь от России
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    Сирия: школы страны возвращаются к жизни, получая гуманитарную помощь от России

    12:05  31 Марта 2018
    147

    Сирия: школы страны возвращаются к жизни, получая гуманитарную помощь от России

    Хомс, 30 марта. Российский Центр примирения воюющих сторон (ЦПВС) раздал гуманитарную помощь, оказываемую русским народом детям школы Хиттин в районе Карм-эль-Зайтун, что в провинции Хомс. Работники центра, психологи провели работу с детьми Сирии, которые очень боялись террористических преступлений и пытались помочь им и вывести их из состояния запуганности. Также детям были розданы учебные пособия, одежда и другие школьные принадлежности. В ответ был организован концерт-представление для сотрудников гуманитарной миссии ЦПВС.

    Корреспондент ФАН побывал на мероприятии, и увидел счастливых детей, радующихся обновке и приветствующих российских военных. Улыбки и отсутствие страха бросаются в глаза. Дети, часть из которых родилась уже после начала этой войны снова видят мирное небо над головой, и могут с уверенностью смотреть в своё будущее.

    В Хомсе всё ещё остаются антиправительственные боевики, но настанет и их череда примиряться, либо уезжать в Идлиб, который, судя по всему, станет последним пристанищем групп джихадистов на сирийской земле.

    Напомним, гуманитарные акции проходят в Сирии очень часто, и в большинстве случаев охраной и обеспечением порядка занимается именно Центр по примирению воюющих сторон. На их плечах лежат не только задачи по обеспечению порядка и защиты, но и определение нуждающихся в помощи населенных пунктах, а также объёмов предоставляемых гуманитарных товаров.

    Проходят гуманитарные миссии самого разного рода: в прифронтовые села и города приезжают медики, и привозят больше грузов первой необходимости. В более безопасные населенные пункты идёт другая гуманитарная помощь: местные правительства не всегда могут обеспечить надлежащее снабжение школ, больниц, и  других муниципальных заведений.

    14 Фото.
    14 Фотографий

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    Автор: Алексей Громов
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