Поклонская: Госдума дисциплинированно отчиталась о доходах за 2017 год

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Москва, 30 марта. Все депутаты Государственной думы, с учетом сложивших мандаты, предоставили декларации о своих доходах за 2017 год. Об этом заявила председатель комиссии Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Наталья Поклонская.

«На эту минуту все депутаты сдали декларации — 446. Таким образом, Госдума дисциплинированно отчиталась за 2017 год», — цитирует РИА Новости Наталью Поклонскую.

По словам Натальи Поклонской информация о доходах депутатов Госдумы будет опубликована в течение 15 дней, начиная с 1 апреля.

Ранее председатель Государственной думы Федерального собрания России Вячеслав Володин напомнил о необходимости предоставить декларации о доходах за прошедший год до 1 апреля.

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