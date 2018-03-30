Пьяный вандал в Чехии уничтожил памятник русским солдатам

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Прага, 30 марта. В Чехии вандал распилил православный крест, установленный на месте захоронения солдат Российской империи, участвовавших в Итальянском походе Суворова в 1799 году.

Как рассказали в чешской полиции, уничтоживший памятник мужчина был пьян.

«Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, распилил выполненный из дерева православный крест, установленный в память о погибших от ран русских солдатах генерала Суворова…» — приводит ТАСС комментарий представителя правоохранительных органов.

Отмечается также, что православный крест, находящийся в собственности Национального института памятников Чехии, был освящен в феврале.

Информация о том, задержан ли вандал, не приводится. В то же время сам памятник, предположительно, будет восстановлен.

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