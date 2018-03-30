Житель Саратовской области украл звезду с Вечного огня, чтобы сдать на металлолом

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Саратов, 30 марта. Житель Саратовской области украл бронзовую звезду с памятника ветеранам Великой Отечественной войны, чтобы сдать на металлолом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Главного управления МВД России по Саратовской области.

Подозреваемый похитил бронзовую звезду с памятника «Вечный огонь» в поселке Темп Ртищевского района, однако через несколько дней он был задержан.

«Задержали ранее судимого 30-летнего местного жителя, а похищенный фрагмент памятника обнаружили на заднем дворе дома, где он проживал. Задержанный дал признательные показания и сообщил, что планировал распилить бронзовую звезду на мелкие части и продать в пункте приема металлов», — сообщил собеседник агентства.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража». С учетом того, что мужчина ранее имел проблемы с законом ему грозить до двух лет лишения свободы.

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