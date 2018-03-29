«Гудбай, Америка»: как в Петербурге закрывалось генконсульство США

Американская сторона потребовала от российских дипломатов покинуть резиденцию генконсула в Сиэтле до 17 часов 30 марта. Российский МИД не стал медлить с ответом: с 10 часов утра этого же дня сборы начались и в американском генконсульстве на территории России в Санкт-Петербурге. Наши дипломаты предложили россиянам самим выбрать одно из трех генеральных консульств США (в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке), которое предстоит закрыть в России в качестве зеркальной меры на действия Америки и высылку 60 российских дипломатов.

За сутки 57,5 тысячи человек высказались в опросе от МИД, большинство проголосовали за то, чтобы американские дипломаты съехали с Фурштатской улицы Санкт-Петербурга. Так тому и быть. За сбором вещей звездно-полосатой дипмиссии весь день наблюдают петербургские журналисты, в том числе корреспонденты Федерального агентства новостей.

Сборы в здании на Фурштатской идут тихо, да и прошли бы незаметно для прохожих, если бы перед генконсульством весь день не дежурили репортеры и не сопровождали бы прицельно каждую вынесенную коробку. «Обычный день русских журналистов: отправляем домой американцев», — шутят коллеги, провожая в объективах очередной серый джип с красными дипномерами и напевают «Гудбай, Америка». Главный кадр, которого все ждут — снятие американского флага с балкона дома. Сейчас полотнище приспущено в знак траура по погибшим в Кемерово, и пока нет точной информации о том, останется ли оно на Фурштатской или будет убрано с фасада.

Консул-советник Генконсульства РФ в Сиэтле Халит Айсин заявил, что оставляет российский флаг на здании «на совесть американцев». Не исключено, что американцы в Петербурге поступят так же. По информации ФАН, компания «Инпредсервис», управляющая зданиями генконсульства США, резиденцией США и американской школой, еще не получила от города никаких распоряжений о расторжении договора аренды. По договору, американцы пока не обязаны выселяться из здания на Фурштатской или снимать с него свой флаг. Но дипмиссия официально окончена, и у сотрудников американского диппредставительства есть время до 31 марта включительно, чтобы завершить свою деятельность на территории Петербурга.

Из здания весь день выносят коробки и мешки. Хозяйственные сумки с логотипами «Окея», «Стокманна», «Пятерочки» и «Ашана». Таскают их не мужчины из какой-нибудь службы перевозок, а женщины в юбках и в сапогах на каблуках. Что-то уносят во дворы соседнего здания, за кем-то из сотрудников приезжают грязные машины петербургских такси. Некоторые вещи не успели упаковать: отдельно несут фотографии со стен и светильники. Столовая в генконсульстве уже не работает, поэтому в середине дня служба доставки привозит к зданию коробки пиццы, которые увозит на тележке сотрудник-афроамериканец — кадр, достойный документального фильма.

Сотрудники генконсульства с журналистами говорить наотрез отказываются, зато прохожие щедры на комментарии. Например, Олег живет в этом районе уже 60 лет, и здание на Фурштатской знает с детства. Хорошо помнит, как на нем появился американский флаг — по его воспоминаниям, это еще в 1972 году было бельмом на глазу.

«Когда «это» сюда заехало, отношение у нашей улице было резко негативное, — вспоминает он. — Это район с историей, традициями — и вдруг американский флаг... И хотя я сам много раз бывал в США по работе, мне всегда было неприятно от того, что на мой улице их флаг. Так что завтра у меня праздник».

Один из прохожих выразил свое мнение крайне неоднозначно: кинул в здание стакан кофе из американской кофейни «Старбакс». Мужчину тут же задержали полицейские (они дежурят у здания генконсульства в усиленном режиме). Других провокаций за день не случилось: Петербург ведет себя по-нордически сдержанно, никто под окнами генконсульства не танцует и не кричит пресловутое «Янки, гоу хоум!». Разве что проходящие мимо взглянут на толпу журналистов и на отъезжающие машины и скажут мирно: «Ну все, американцы, ехайте домой!» или «Выгоняете их? Ну и правильно».

Есть и те, кто не следит за новостями (тем более, что события разворачиваются достаточно быстро): несколько раз за день полицейским пришлось объяснять людям, что с 30 марта документы на получение визы в США нужно подавать в Москве. «Я вообще лежал в больнице, новостей не знал, вышел и сразу пошел в генконсульство, — объясняет корреспонденту ФАН Алексей из Краснодара. — Хочу попробовать съездить в Америку, работу там найти, английский вот только подучу. А тут вот оно что, не успел немного…Теперь, значит, через Москву». Американская пара подходит расспросить, будет ли какое-то официальное заявление от консула журналистам. «Как жаль, что закрывается консульство, — восклицает женщина. — Мы очень любим Россию, к нам здесь так хорошо относятся». Еще один русский прохожий тоже сожалеет, что петербуржцам будет труднее получить визу, но и с ответными мерами в адрес США согласен. «А как нам еще себя вести, когда они так поступают?», — рассуждает он в разговоре с корреспондентом ФАН.

Напомним, 26 марта стало известно о решении администрации президента США Дональда Трампа выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле. Россия 29 марта сообщила об ответной высылке 60 американских сотрудников диппредставительств, а также о закрытии генконсульства Соединенных Штатов в Санкт-Петербурге.